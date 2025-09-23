مصرف قلیان در خراسان رضوی بالاتر از میانگین کشوری است

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک اقبالی اظهار کرد: دخانیات به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل خطر ابتلاء به سرطان شناخته شده و مصرف انواع دخانیات از جمله سیگار در حدود ۲۰ درصد از افراد بالای ۱۸ سال مبتلا به سرطان دیده شده است.

رئیس گروه بیماری‌های غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد اقدامات مؤثری در خصوص ارزیابی عوامل خطر انواع بیماری‌های غیرواگیر از جمله سرطان انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر به دلیل تغییر شیوه زندگی، عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر به‌ویژه سرطان افزایش چشمگیری داشته است، بیان کرد: طبق بررسی‌های صورت‌گرفته، مصرف دخانیات در حدود ۲۰ درصد افراد بالای ۱۸ سال مشاهده شده که این رقم نسبت به پنج سال قبل (۱۴ درصد)، افزایش ۶ درصدی داشته است.

اقبالی تصریح کرد: در بیماران مبتلا به بیماری‌های مختلف غیرواگیر از جمله سرطان، سابقه مصرف انواع مواد دخانی به‌ویژه سیگار مشاهده می‌شود.

رئیس گروه بیماری‌های غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: یکی از مشکلات جدی در استان افزایش شدید مصرف قلیان است که میانگین مصرف آن بالاتر از متوسط کشوری است. متأسفانه به‌اشتباه این باور رایج شده که قلیان آسیب کمتری نسبت به سیگار دارد، در حالی که میزان آسیب و خطر قلیان به‌مراتب بیشتر از سیگار است.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از دلایل ایجاد سرطان، چاقی و اضافه وزن است، خاطرنشان کرد: طبق آخرین مطالعات، حدود دو سوم جمعیت بالغ کشور دچار اضافه وزن و چاقی هستند.

رئیس گروه بیماری‌های غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی مشهد اضافه کرد: تغذیه نامناسب نیز یکی دیگر از عوامل ابتلاء به سرطان است و یکی از راه‌های مهم پیشگیری، مصرف مواد غذایی سالم از جمله میوه و سبزی است؛ اما متأسفانه این موضوع بسیار مهم جدی گرفته نمی‌شود.

وی افزود: بر اساس آخرین مطالعات، تنها ۵ درصد افراد بالغ سبزیجات را به میزان کافی یعنی سه واحد در روز (هر نصف لیوان سبزی خردشده معادل یک واحد است) مصرف می‌کنند.

اقبالی افزود: در بحث مصرف میوه نیز تنها ۴۰ درصد از افراد بالغ به آن توجه دارند و ۶۰ درصد دیگر – که بیش از نیمی از این جمعیت را شامل می‌شوند – مصرف درست و کافی میوه ندارند.

رئیس گروه بیماری‌های غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی مشهد یادآور شد: در حوزه بیماری‌های غیرواگیر، بیماری‌های قلبی و عروقی، سرطان‌ها، مشکلات مزمن تنفسی و دیابت از مهم‌ترین عوامل مرگ‌ومیر در کشور هستند. چهار عامل مشترک در این نوع مرگ‌ومیرها شامل تغذیه نامناسب، کم‌تحرکی، آلودگی هوا و استعمال دخانیات است.