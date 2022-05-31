شهریار قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به طرح مردمی سازی یارانه‌ها شرکت پشتیبانی امور دام استان کرمانشاه با انعقاد قرارداد از طریق اتحادیه‌ها مرغ مازاد را از تولیدکنندگان برای ذخیره سازی و منجمدسازی خریداری می‌کند و با آن دسته از مرغدارانی که قصد خرید جوجه یک روزه و جوجه‌ریزی دارند می‌توانند با شرکت پشتیبانی امور دام قرارداد منعقد کنند.

وی افزود: در مفاد قراردادهایی که مرغداران با شرکت پشتیبانی امور دام می‌بندند نهاده مرغدار و مرغ تولید شده توسط آن‌ها با قیمت مصوب خریداری می‌شود و قیمت نهاده‌های دامی نیز بر اساس تفاهم‌نامه دولت و وزارت جهاد کشاورزی با بانک کشاورزی با ۵۰ درصد تسهیلات سرمایه در گردش بر اساس ظرفیت پروانه بهره‌برداری به تمام تولیدکنندگان بخش دام، طیور و آبزیان پرداخت می‌شود.

رئیس جهاد کشاورزی استان کرمانشاه تصریح کرد: مرغداران و دامداران سراسر استان کرمانشاه با مراجعه به مدیریت جهاد کشاورزی در شهرستان مربوطه در سامانه سیستم یکپارچه اعتبارات در وزارت جهاد کشاورزی ثبت‌نام کرده و پس از تأیید توسط مدیریت شهرستان حداکثر ۵۰ درصد از کل سرمایه در گردش مورد نیاز مرغداران و دامداران توسط بانک کشاورزی پرداخت می‌شود.

قاسمی خاطرنشان کرد: قرار بر این است در پرداخت تسهیلات سهل‌گیری شود و برای دامداران عشایری و روستایی تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار و مرغداران تا ۶۰۰ میلیون تومان تسهیلات داده می‌شود که کارمزد آن ۱۰ تا ۱۵ درصد برای واحدهای دام و طیور است.

وی بیان کرد: برای واحدهای دام و طیور که ظرفیت آنها پایین‌تر است کارمزد ۱۰ درصد و برای ظرفیت بالاتر کارمزد از ۱۲ تا ۱۵ درصد در نظر گرفته شده است و ۵۷۶ واحد صنعتی پرورش طیور یا مرغ گوشتی در کرمانشاه ماهیانه ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی دارند.