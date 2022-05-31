به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد عاملی عصر سه‌شنبه در جلسه ستاد سرمایه‌گذاری استان اردبیل در استانداری اردبیل اظهار کرد: حوزه سرمایه‌گذاری از اصلی‌ترین موضوعات و مباحث است که ما با دقت و ظرافت خاص آن را پیگیری می‌کنیم و امیدواریم با فراهم شدن زیرساخت‌های مناسب در این حوزه و مشارکت سرمایه‌گذاران، اشتعال و تولید رونقی مضاعف پیدا کند.

وی نگاه ویژه به حوزه سرمایه‌گذاری را یادآور شد و تصریح کرد: باید در استان اردبیل مشوق‌های خاص برای سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود تا متفاوت‌تر از سایر مناطق کشور بتوان رضایت و انگیزه سرمایه‌گذاران را بیش از گذشته فراهم کرد.

استاندار اردبیل گفت: عمده سرمایه‌گذاران فعلی در این استان بومی و یا مهاجر به سایر استان‌ها هستند و بهتر است برای جذب سرمایه‌گذاران غیربومی شرایط بهتر با مزیت مناسبت‌تر فراهم آید تا بدون اعمال بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های دست و پاگیر بتوانیم برای سرمایه‌گذاران فرصت کار و تلاش و تولید را مهیا کنیم.

عاملی تسهیل‌گری را در حوزه سرمایه‌گذاری به مدیران استانی یادآور شد و افزود: باید به هر شکل ممکن همه اهالی استان اعم از مسئولان و آحاد جامعه حامی سرمایه‌گذار باشند تا عقب‌ماندگی‌ها در این استان برطرف شده و شرایط مطلوبی را در پیشبرد امور شاهد باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در سیستم اداری به دور از سختگیری، باید فضا و فرصت کار و تلاش و پشتیبانی‌های همه جانبه از سرمایه‌گذاران مهیا شود تا امکانی فراهم آید تا سرمایه‌گذاران با انگیزه مضاعف و تلاش پیگیرانه در حوزه‌های مختلف ورود پیدا کنند.

عاملی ضرورت تهیه لیست کلیه طرح‌های سرمایه‌گذاری را در شهرستان‌های مختلف استان یادآور شد و اضافه کرد: باید هر چه سریع‌تر اطلس سرمایه‌گذاری استان تدوین و تهیه شود تا بر اساس آن ما بتوانیم راهبردهای اساسی را در حوزه سرمایه‌گذاری و رفع نواقص احتمالی شاهد باشیم.

رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بیان کرد: تولید ثروت در استان اردبیل و افزایش سرانه درآمدی مردم جز ضرورت‌ها و اولویت‌های اصلی استان است و ما تلاش خواهیم کرد تا با راهبردی درست در بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی و گردشگری از طرح‌های سرمایه‌گذاری حمایت کرده و در این زمینه پروژه‌های اولویت‌دار بیش از گذشته مورد پشتیبانی قرار می‌گیرد.

وی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: برخی طرح‌ها که قرار بود در سال‌های گذشته اجرایی شود، در مسیر اجرا به بازنگری نیاز دارند تا سرمایه‌گذاران با در نظر گرفتن شرایط متفاوت در این حوزه بتوانند، ورود پیدا کنند که انتظار می‌رود با همراهی همه دستگاه‌ها و نهادهای صادرکننده مجوز اقدامات و فعالیت‌ها در این بخش در طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری در استان اردبیل مورد حمایت قرار گیرد.

عاملی تصریح کرد: در بهبود فضای کسب و کار قرار شده تا فرم یکپارچه‌ای برای استعلامات و نظر دستگاه‌های مختلف تهیه و جمع‌بندی شود که از اول تیرماه امیدواریم در مسیر تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری، استعلامات به صورت یکپارچه و هدفمند انجام شود.

استاندار اردبیل از فعالیت‌های مرکز خدمات سرمایه‌گذاری و تشکیل جلسات منظم هفتگی قدردانی کرد و گفت: ما راهی جز ایجاد فضای جذاب برای سرمایه‌گذاری در استان نداریم و به دور از هرگونه سختگیری باید پشتیبانی‌های لازم از فعالان حوزه اقتصادی و تولیدی انجام شود.