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۱۰ خرداد ۱۴۰۱، ۲۰:۲۷

رایزنی ها جواب داد؛

دیدار مدیرعامل استقلال با اسکوچیچ/ ملی‌پوشان خط خورده برمی‌گردند!

دیدار مدیرعامل استقلال با اسکوچیچ/ ملی‌پوشان خط خورده برمی‌گردند!

مدیرعامل باشگاه استقلال با سرمربی تیم ملی در مورد بازگشت پنج آبی پوش به اردوی تیم ملی دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با این دلیل که بازیکنان استقلال از دستورش سرباز زده اند، آنها را از فهرست دعوت شدگان به اردو کنار گذاشت، مصطفی آجورلو با وی دیدار کرد.

مدیرعامل باشگاه استقلال پس از مجمع فدراسیون فوتبال در نشست کوتاهی با حضور میرشاد ماجدی و حمید استیلی به این موضوع رسیدگی کرد و سپس با سرمربی تیم ملی دیدار کرد.

با توجه به وساطت مدیرعامل باشگاه استقلال و البته اطلاعیه‌ای که این باشگاه با محور عذرخواهی از سرمربی تیم ملی منتشر کرد، به نظر می‌رسد پنج بازیکن خط خورده استقلال به اردوی تیم ملی باز خواهند گشت.

سیدحسین حسینی، مهدی مهدی پور، امیرحسین حسین زاده، عارف غلامی و صالح حردانی بازیکنان ملی پوش استقلال برای اردوی قطر هستند.

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کد مطلب 5504196

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    نظرات

    • علی IR ۲۲:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
      3 3
      پاسخ
      شکر خدا که برگشتند حقشون بود
    • بازنشسته IR ۲۳:۱۱ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
      4 4
      پاسخ
      وقتی ازبی سَگی ریسمان گردن شغال میندازین همینه دیگه اسکوچیچ هم شده مربی!
      • IR ۰۱:۰۶ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
        0 0
        یادمه یه مدت چه یقه ای جرمیدادن که طارمی توهین کرده و نباید بیاد و حمایت از اسکوچیچ حالا در حد یه! آوردنش پایین و الان قانون و اینا که میگفتن معناشو از دست داده ... چه راحت ... درهای همیشه باز و مسوولیت سنگ ننداز! ... یه زمانی تا حد کمک مربی و آنالیزور رو هم میبردن و تیم حق نداشت مخالفت کنه!
    • محمد نظری AE ۰۱:۱۱ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
      0 1
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      بهترین کار ممکن روکردن.
    • اکبر IR ۰۸:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
      1 0
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      عجب لابی داره آجرلو، وقتی میگم خوب فدراسیون و کمیته های انظباطی، استیناف و داروران رو مدیریت کرد یعنی همین. بازیکن به تیم ملی نداد بعدش هم گفت کسی جرات نداره بازیکن های استقلال رو خط بزنه. این یعنی قهرمانی استقلال که خیلی هم پاک بود!!!

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