به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با این دلیل که بازیکنان استقلال از دستورش سرباز زده اند، آنها را از فهرست دعوت شدگان به اردو کنار گذاشت، مصطفی آجورلو با وی دیدار کرد.

مدیرعامل باشگاه استقلال پس از مجمع فدراسیون فوتبال در نشست کوتاهی با حضور میرشاد ماجدی و حمید استیلی به این موضوع رسیدگی کرد و سپس با سرمربی تیم ملی دیدار کرد.

با توجه به وساطت مدیرعامل باشگاه استقلال و البته اطلاعیه‌ای که این باشگاه با محور عذرخواهی از سرمربی تیم ملی منتشر کرد، به نظر می‌رسد پنج بازیکن خط خورده استقلال به اردوی تیم ملی باز خواهند گشت.

سیدحسین حسینی، مهدی مهدی پور، امیرحسین حسین زاده، عارف غلامی و صالح حردانی بازیکنان ملی پوش استقلال برای اردوی قطر هستند.

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