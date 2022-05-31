به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدحسین امامی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به رویدادهای دهه کرامت، اظهار داشت: دهه کرامت به عنوان یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای آستان مقدس امام رضا (ع) به شمار می‌رود که امسال رویدادهای این دهه با شعار «خدمت کریمانه، جهاد عالمانه» برگزار می‌شود.

وی افزود: همزمان با میلاد با سعادت حضرت فاطمه معصومه (س) و نخستین روز دهه کرامت، اجتماع یاوران و خادم‌یاران رضوی در خیمه حسینی گلستان شهدای اصفهان را در پیش خواهیم داشت و در این رویداد که آغازگر دهه کرامت است تجدید میثاق با شهدای گلگون‌کفن انقلاب اسلامی و عطرافشانی و گل‌آرایی قبور مطهر شهدا انجام می‌شود.

اجتماع دختران فاطمی یاوران رضوی

معاون خادمیاری دبیرخانه کانون‌های خدمت رضوی اصفهان با اشاره به برنامه شاخص اصفهان تحت عنوان اجتماع بزرگ «دختران فاطمی، یاوران رضوی» در گذر فرهنگی چهارباغ گفت: در کنار این رویدادها از عصر روز ۱۱ خردادماه، به مدت ۱۱ شب، غرفه‌های خدمت‌رضوی در گذر فرهنگی چهارباغ برپا می‌شود که هدف از برپایی این غرفه‌ها خدمت‌رسانی به مردم و آشنایی شهروندان با دستاوردهای شبکه خادم‌یاری و فعالیت‌های خادمان آستان قدس رضوی در سراسر استان است.

وی در خصوص موضوعات این غرفه‌ها گفت: این غرفه‌ها شامل موضوعات قرآن و عترت، مشاوره و مددکاری، مشاوره حقوقی، بانوان و خانواده، ایثار و شهادت، کتاب و کتابخوانی، فرهنگ و هنر و سلامت است.

برپایی میز خدمت و شب شعر رضوی

امامی به برپایی میزهای خدمت رضوی در ۸ مسجد شاخص شهر اصفهان اشاره کرد و افزود: مسجد النور خیابان طالقانی، مسجدالمهدی خیابان مرداویج، مسجد صاحب الزمان (عج) سپاهان‌شهر، مسجد نورباران خیابان بزرگمهر، مسجد علی‌بن‌ابیطالب (ع) رهنان، مسجد قبای ملک شهر، آستان مقدس زینبیه و امامزاده ابوالعباس خوراسگان میزبان این میزهای خدمت هستند.

وی ادامه داد: شب شعر رضوی جمعه بیستم خردادماه همزمان با میلاد با سعادت امام رضا (ع) برگزار می‌شود که این رویداد از ساعت ۱۸ در کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان با حضور شعرای آئینی برگزار می‌شود.

معاون خادمیاری دبیرخانه کانون‌های خدمت رضوی اصفهان خاطرنشان کرد: به علت همزمانی ایام ارتحال امام خمینی (ره) و قیام تاریخی ۱۵ خرداد ویژه برنامه‌هایی به همین مناسبت در روزهای چهاردهم و پانزدهم خرداد در کانون‌های رضوی اصفهان و شهرستان‌های استان برگزار می‌شود.

امامزادگان، محور بصیرت، جهاد و شهادت

وی خاطر نشان کرد: در همین راستا ۱۴ خرداد به نام «امام خمینی (ره) هادی امت، در مسیر کرامت» و روز پانزدهم خرداد به نام «امامزادگان، محور بصیرت، جهاد و شهادت» مزین شده است.

امامی افزود:: متناسب با رویدادهای مرکز استان، برنامه‌های مشابه از جمله برپایی میزهای خدمت در شهرستان‌ها و کانون‌های محلی سراسر استان صورت می‌گیرد.

وی بیان اینکه میز خدمت مشاوره حقوقی در محل دادگستری استان اصفهان برپا می‌شود، افزود: برپایی این میز با همکاری بسیج دادگستری در حال تدارک است.