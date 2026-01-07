به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید یوسف طباطبایینژاد در دیدار با مدیر کانونهای خدمت رضوی آستان قدس رضوی استان اصفهان، با اشاره به جایگاه معنوی خدمت به زائران امام رضا (ع)، بر لزوم طراحی طرحهای کلان و استفاده هدفمند از توان این شبکه برای معرفی تفکر شیعه در سطح جهانی تأکید کرد.
وی خدمت در آستان قدس رضوی را موهبتی الهی دانست و افزود: خادمیاری امام رضا (ع) انتخاب شخصی نیست، بلکه توفیقی از جانب خداوند است و باید از این فرصت برای شناساندن توانمندیها و معارف مکتب شیعه به دنیا بهره گرفت.
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان با بیان اینکه اصل خدمت یک توفیق الهی است، تصریح کرد: همراه داشتن نام این آستان مقدس خود نعمت بزرگی است و همانگونه که مسلمان و شیعه بودن نیازمند شکرگزاری است، این مسئولیت نیز شکر عملی میطلبد؛ چرا که قرآن کریم میفرماید خداوند به صاحبان فضیلت، فضیلت بیشتری عطا میکند.
وی با اشاره به تأسیس شبکه خادمیاری رضوی توسط شهید آیتالله سیدابراهیم رئیسی، خاطرنشان کرد: این شبکه ظرفیت انجام کارهای بزرگ در کشور را دارد، اما تحقق این ظرفیت نیازمند فکر، طراحی و برنامهریزی دقیق است.
آیتالله طباطبایینژاد با استناد به روایات اسلامی گفت: حسابرسی نفس تنها شمارش کارهای نیک و بد نیست، بلکه اگر کار خیری انجام دادیم باید از خداوند بخواهیم آن را مضاعف و ماندگار کند.
وی همچنین بر ادب، دقت و هوشیاری در مسیر خدمترسانی تأکید کرد و افزود: نباید رفتاری انجام دهیم که موجب تهمت به شیعه شود؛ ائمه اطهار (ع) بندگان صالح خدا و واسطه فیض الهی هستند و نباید فراموش کنیم که همه امور به اراده خداوند انجام میشود.
فعالیت هزاران خادمیار در اصفهان
در ابتدای این دیدار، محمدحسین امامی، مدیر کانونهای خدمت رضوی آستان قدس رضوی استان اصفهان، گزارشی از فعالیتهای این شبکه ارائه کرد و گفت: در استان اصفهان ۱۲ هزار خادمیار در قالب ۳۸۹ کانون فعال هستند که از این تعداد ۲۰۰ کانون عمومی و سایر کانونها بهصورت تخصصی فعالیت میکنند.
وی افزود: خادمیاران رضوی در ۱۲ عرصه مختلف مشغول خدمترسانی هستند و تاکنون ۲۸ هزار نوع خدمت در سامانه خادمیاران ثبت شده است که در چهار رسته اصلی تعریف میشود و بیش از یک میلیون خدمت توسط مردم استان اصفهان انجام شده است.
امامی از انعقاد تفاهمنامه با آموزش و پرورش برای ارائه خدمات مشاورهای و تحصیلی به دانشآموزان و خانوادههای آنان خبر داد و اضافه کرد: همافزایی با نهادهایی همچون کمیته امداد امام خمینی (ره) و ستاد اجرایی فرمان امام از دیگر اقدامات مؤثر این شبکه بوده است.
مدیر کانونهای خدمت رضوی آستان قدس رضوی با تأکید بر حضور همه اقشار جامعه در این شبکه اظهار کرد: در شرایطی که بخشی از جامعه از مبانی دینی فاصله گرفتهاند، شبکه خادمیاران میتواند نقش مهمی در تقویت باورهای اعتقادی و معرفتی ایفا کند.
وی با اشاره به اهمیت اشتغال و کارآفرینی بهعنوان یکی از عرصههای مهم خدمت، خاطرنشان کرد: شبکه خادمیاران رضوی امروز بهعنوان بزرگترین شبکه گسترده خدمت در جهان شناخته میشود.
