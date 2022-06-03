به گزارش خبرنگار مهر، میزان سرمایه گذاری برای این پروژه ۴۰۰ میلیارد ریال و با ظرفیت ۳ میلیون تن است که با راه اندازی این خط فرآوری ۱۲۰ نفر به صورت مستقیم مشغول به کار می شوند.

از اهداف اجرای این پروژه ایجاد ارزش افزوده، تامین بخشی از خوراک مورد نیاز کارخانجات کنسانتره سازی و توسعه اشتغال در منطقه است.

معدن چغارت، در ۱۰ کیلومتری شمال شرقی شهر بافق، ۱۲۰ کیلومتری جنوب شرقی شهر یزد، ۷۵ کیلومتری جنوب غربی شهر بهاباد و در حاشیه کویر مرکزی ایران واقع شده و دارای آب و هوای گرم و خشک با رطوبت کم است.

ارتفاع اولیه توده چغارت ۱۲۸۶ متر از سطح دریا و حدود ۱۵۰ متر از سطح منطقه اطراف بوده است. این معدن، از طریق راه آهن سراسری به طول ۱۰۰۰ کیلومتر با تهران ، ۴۷۰ کیلومتر با ذوب آهن اصفهان و ۶۱۰ کیلومتر از طریق سیرجان به بندرعباس ارتباط دارد.

بهره برداری معدن چغارت، از شهریور ماه سال ۱۳۵۰ شروع شد. این معدن از نظر کمیت و کیفیــت سنگ آهن، بهترین معدن ایران تشخیص داده شد و عملیات اکتشاف تکمیلی و تجهیز آن همزمان با اکتشاف سایر معادن و کانسارها صورت گرفت.