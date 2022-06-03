تکمیل و تجهیز بیمارستان میامی مطالبه جدی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام قربانعلی صفایی پور در خطبه‌های نماز جمعه این هفته میامی به میزبانی مسجد جامع با بیان اینکه بهترین توشه برای آخرت تقوای الهی است، ابراز کرد: باید تقوا را سرلوحه زندگی خودمان قرار دهیم.

وی با بیان اینکه زندگی امام خمینی (ره) دارای ویژگی‌های فراوانی است که باید الگوی خودمان قرار دهیم، افزود: ایشان انسانی وارسته ساده زیست بود در واقع ایشان آرامش داشتند یعنی با همه مأموریت‌های سنگینی که رهبری یک انقلاب بر دوششان قرار داد، آرامش خاطری مثال‌زدنی داشتند که از ایمان ایشان به راهی که می‌رفتند بر می‌آمد.

امام جمعه میامی با بیان اینکه امام خمینی (ره) انسان شجاعی بود، تاکید کرد: ایشان خستگی ناپذیر بود و همچنین روحیه سبب می‌شد تا در کنار امیدواری به راهی که می‌روند، سبب امیدواری دیگران به خصوص مدیران آن دوران ابتدای انقلاب اسلامی نیز باشند.

صفایی پور در دیگر بخش سخنان خود بیان داشت: دو نفتکش یونان توسط ایران توقیف و کشورمان بارها اعلام کرده که دیگر زمان بزن و فرار کن دشمن به پایان رسیده است و لذا آنانی که دنبال فشار بر ایران است باید بدانند که کشورمان دارای اقتداری مثال‌زدنی است و این نشان دهنده ثبات نظام اسلامی محسوب می‌شود که کوچک‌ترین شیطنت ایران مقابله خواهد کرد.

وی با اشاره به حضور مسئولان ارشد استانی و شهرستانی در میامی برای پیگیری مسائل و مشکلات این شهرستان، تاکید کرد: درخواست داریم که مسئولان حتماً در بخش مرکزی و روستاهای میامی نیز حضور داشته و از نزدیک به مشکلات مردم رسیدگی کنند.

امام جمعه میامی با بیان اینکه باید پروژه‌های نیمه تمام شهرستان به زودی به اتمام برسد و این امر نیاز به پیگیری و اهتمام مسئولان دارد، گفت: نیاز است که برای پروژه‌های نیمه تمام میامی اعتبارات خوبی نیز گرفته شود.

صفایی پور با بیان اینکه اعتبارات خوبی برای مساجد شهرستان میامی اخذ شده اما باید توجه داشت که بیمارستان میامی از مهمترین مطالبات مردم این شهرستان است، گفت: امیدواریم در شش ماه اول سال جاری این بیمارستان افتتاح شود.

وی خواستار تکمیل و تجهیز بیمارستان میامی شد و گفت: تلاش همه مسئولان برای خدمت به مردم باشد تا شاهد گره گشایی از کارهای مردم باشیم. امروز متأسفانه گرانی‌های بی حد و مرز مردم را آزار می‌دهد و لذا حضور مسئولان و نمایندگان مردم در مجلس در بین مردم و توضیح کارهایی که دولت د ر حال انجام است، اهمیت پیدا می‌کند.