به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور امشب (جمعه) در مراسم گرامیداشت سالروز ارتحال امام خمینی (ره) که در محل حرم مطهر امام (ره) برگزار شد، اظهار کرد: ایام بسیار مبارک دهه کرامت است. آغاز ماه ذیقعده ولادت فاطمه معصومه (س) و در میانه ولادت با سعادت ثامن الحجج(ع) است و این روزها را به عنوان دهه کرامت نامیدند تا در پرتوی کرامت علی بن موسی الرضا (ع) توجه به کریمان و جلوههای کرامت در بین مردم افزون شود.
وی با اشاره به معنای کرامت عنوان کرد: بحث من در رابطه با امام بزرگوار و جلوههای کرامت در مکتب امام خمینی (ره) است. برخی کرامت را به معنای بخشش میدانند و هر که بخششی داشته باشند را کریم مینامند و برخی کرامت را به معنای بخشش قبل از سؤال میدانند. هرچند بخشش منشأ کرامت است و کرامت معنا و مفهوم برتر از این دارد. کرامت به جایگاه و جلوهای می گویند که کانون آن عشق و منشأ کبریایی باشد و انسان را به بخشش مال، آبرو و جان وا دارد کند.
رئیسجمهور بیان کرد: خداوند متعال کرامت را به همه انسانها اعطا کرد و همه انسانها دارای کرامت هستند و بر همه موجودات عالم برتری و جایگاه با کرامتی دارد. سخن ما در مورد کرامت ذاتی نیست، بلکه در مورد کرامت اکتسابی است. فرق این دو کرامت این است که انسان عارف کرامت را کسب میکند. اگر انسان در کسب جایگاه معنوی، شناخت خدا و عمل به دستورات ذات مقدس حضرت حق در پرتوی قرآنکریم و رسول کریم کرامت کسب کرد، او را به کرامت میرساند.
رئیسی افزود: جلوههای کرامت در انسان کامل و کتاب کامل است و میتواند انسان را به جایگاه کرامت برساند. شهیدان ما قبل از رسیدن به مقام شهادت به مقام کرامت رسیدند و اول کریم هستند بعد شهید و اگر کرامت نداشته باشند که از جان بگذرند به مقام شهادت نمیرسند.
وی با بیان اینکه اولین جلوه کرامت در مکتب امام دلدادگی به خدا است، خاطرنشان کرد: جمله «عالم در محضر خدا است» تمام دیدگاههای دینی، شرعی و شخصی و سنگ بنای تمام تفکر اندیشه و شخصیت حضرت امام (ره) است. در هیچ بخش صحیفه نور نخواهید دید که امام مردم را به خود دعوت کرده باشد، بلکه در همه سخنان مردم را دعوت به خدا کرده است.
رئیسجمهور تصریح کرد: امام همواره مردم را به عبادت خدا دعوت میکرد و دومین اقدام امام نیز برپا داشتن عدالت در جامعه بود، ما انسان عادل و عدالتخواه داریم که امام انسانی عدالتخواه بود و پرچم عدالتخواهی را برافراشت و در سال ۴۲ نیز هزینه آن را پرداخت کرد.
رئیسی با تأکید بر اینکه امروز باید به دنبال عدالت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ... باشیم، اظهار کرد: زیرا بعد از توحید در فرهنگ ما هیچ مفهومی بالاتر از عدالت وجود ندارد. در نهایت باید جامعه برا عدالت ظهور آماده باشد تا طعم شیرین عدالت را بچشیم.
وی افزود: از دیدگاه امام خمینی همه باید در به ثمر نشستن ظهور، اقدامی انجام دهند، این طور نیست که دست روی دست بگذاریم تا امام عصر ظهور کنند.
رئیسجمهور ادامه داد: حیات اجتماعی، سیاسی و اخلاقی منوط به داشتن حس و احساس است، انسانها باید در جامعه حس و احساس داشته باشند و باید احساس مسئولیت داشته باشند.
رئیسی با تأکید بر اینکه در این ۴۰ سال گامهایی برداشته شده اما گامهایی پیش رو داریم و میراث امام (ره) نیز انقلاب اسلامی است، گفت: باید این میراث گرانقدر را حفظ کنیم. اگر بخواهیم یک سند برای انقلاب اسلامی در نظر بگیریم، سند گام دوم انقلاب اسلامی مهمترین و ارزشمندترین سند است و اگر عقبماندگیهایی وجود دارد، باید برطرف کرد.
وی افزود: هر کجا در کشور به حرف و رهنمود امام و رهبری توجه شد و مسئولان همواره به خود اعتماد داشتند و به دشمنان بیاعتماد بودند، کشور پیشرفت داشته است، اما هر کجا که به بیرون چشم دوخته شد، عقبماندگیهایی به وجود آمده است.
رئیسجمهور با تأکید بر اینکه پیشرفتهای علمی کشور حتی به جایی رسیده که در کشورهای مختلف همچون تاجیکستان در سطح تحصیلات عالی از علوم کشور ما استفاده میکنند، گفت: زمانی ما حدود ۷۰۰ کشته بر اثر بیماری کرونا داشنیم، اما با اعتماد به داخل، امروز توانستهایم این بیماری کرونا را مهار کنیم که تعداد فوتشدگان به صفر رسیده است.
رئیسی تأکید کرد:امام (ره) به ما یاد دادند که ابتدا توکل به خدا و دوم اعتماد به نفس و یقین به پیروزی داشته باشیم که از جانب خدا نصیب ما خواهد شد.
وی تصریح کرد: رمز موفقیت حضرت امام (ره) و کمال ایشان کرامتشان بود، امام مردم را باور داشتند و میزان را رأی ملت میدانستند. حقیقتا به مردم اعتقاد و باور داشتند. این باور امام بود که راه خدا از میان خلق میگذرد، اگر کسی به دنبال جلب رضای خدا است باید خدا را راضی کند، لازمه محبت مردم، جلب محبت خلقالله است.
رئیسی گفت: مشتریمداری و حق با مشتری معنای کامل این حرف است. ما در فرهنگ دینی مدیریت را بسیار بالاتر از سخنی که در مدیریت مطرح است میدانیم و آن این است که باید مردم را دوست داشت. دوست داشتن مردم بسیار اهمیت دارد. مردم امام را دوست داشتند.
وی اضافه کرد:دوست داشتن مردم و ملاک دانستن مردم در زندگی امام جلوههای بسیاری دارد. از جلوههای کرامت در سیره و مکتب امام رضوانالله تعالی علیه ضدیت و مبارزه با استکبار و ظلم بود. کسی که بنده خدا است و اعتقاد دارد خدا در تمام زوایای عالم حاکم و ناظر است نمیتواند حاکمیت غیر از خدا را بپذیرد. ظلمستیزی یکی از کرامات مکتب امام رحمتالله است.
رئیسجمهور تصریح کرد: مقابله با فساد و ظلم همواره در سیره همه امام و پیشوایان جلوه دارد. در سیره امام هم همین را مشاهده میکنید. انسان دارای کرامت نفس و کسی که خدا را میبیند و به خدا میاندیشد بندگی و حاکمیت غیر خدا را میپذیرد.
رئیسی بیان کرد: سیاستمداران در عالم فراوان هستند اما سیاست بدون معنویت بسیار هزینه ایجاد کرده است و نتیجه آن هفتاد سال ظلم به مردم فلسطین و کلاهکهای هستهای و مسابقهای است که در جهان وجود دارد. در مکتب با کرامت امام بزرگوار ما پیوند بین معنویت و سیاست برقرار است.
وی با تأکید بر اینکه سیاست بدون معنویت نمیشود، گفت: ارتباط باید براساس کرامت برقرار شود و عزت و کرامت باید در کنار هم وجود داشته باشد. رفتار امام با ستمگران و سیاستمداران در دنیا را ببینید. در زمان جنگ بارها مقامات به ایشان پیام دادند و ایشان به حق بر کرامت و عزت اصرار و تأکید کردند. آنها حاضر نبودند بگویند حق با جمهوری اسلامی و رزمندگان است.
رئیسجمهور اضافه کرد: آنها حاضر نبودند بگویند دارد به زنان و فرزندان ما ظلم میشود. در تمام دوران زندگی امام ارتباط سیاست و معنویت مشهود است. از جلوههای بسیار با اهمیت در مکتب سیاسی امام را در حمایت از مظلومان و مستضعفان میتوان دید؛ هر جا مظلومی در جهان میدیدند قلبشان میتپید و به همین دلیل ایران ملجأ مظلومان و مستضعفان عالم شد و هر که در آسیا و آفریقا و ... بود، امام را مقتدای خود میدانست که برای نجات انسان آمده است.
رئیسی اظهار کرد: امام در رفتار سیاسی خود جوری رفتار میکردند که تمام مظلومان عالم امام را مقتدای خود بدانند. درد همه مظلومان عالم را بیان میکردند و اینها از ویژگیهای کرامت مکتب امام رضوانالله است. از جلوههای دیگر کرامت در مکتب امام آرای عدالت است.
وی خاطرنشان کرد: اگر دو هدف مهم در زندگی امام باشد یک دعوت مردم به بندگی خدا و دوم اجرای عدالت است. البته عدالت در سخن گفتن و سرودن و نوشتن بسیار قابل بیان است اما عدالت باید اجرا شود.
رئیسجمهور ادامه داد: برخی میگفتند سخنان امام حق است، اما مگر میشود در مقابل حکومت ستمشاهی تا دندان مسلح ایستاد که امام فرمودند «میشود و خون بر شمشیر پیروز است». اینها جملات حکمتآموز امام است که به ما آموختند و ایشان این جملات را با اعتماد به نفس و اتکال به خدا میگفتند.
وی ادامه داد: با یقین اعلام میکنم، امروز و امشب و در ایام بسیار با برکت کرامت میتوانیم به لطف خدا و با دستان ملت و خدمتگزاری دولت حتما در آنچه مشی حاج قاسم بود، موفق شویم و انشاءالله بر همه شکلات فائق خواهیم شد.
رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: خیلی ها به امام و حرکت ایشان اعتماد داشتند، اما تردیدهایی نیز داشتند، افراد بیان میکردند که امام خمینی (ره) چطور با دستان خالی میتواند در مقابل جهان بایستد؟
وی تأکید کرد: امام ثابت کرد که با اعتماد و اعتقاد به خدا میتوان انقلاب اسلامی را به ثمر رساند و حتی با قدرت فرمودند که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. امروز شاهد هستیم که سخنگوی کاخ سفید به صراحت اعلام میکند که فشار حداکثری علیه ایران شکست خورده است.
رئیسجمهور تأکید کرد: حضرت امام(ره) میفرماید: «خون بر شمشیر پیروز است» و در جایی دیگر میفرماید: «ملتی که شهادت را برای خود سعادت بداند پیروز است» که این را با اعتماد به خدا و اعتماد و اعتقاد به مردم بیان کردند.
رئیسی تصریح کرد: امام خمینی به کسی تکیه کرده بود که بزرگترین و بلند مرتبهترین تکیهگاه عالم بود، ما با اعتماد به خدا و اتکا به نیروی الهی با درس گرفتن از آموختههای امام و رهنمودهای رهبر انقلاب و به دستهای جوانان ایرانی یقین داریم. از این زمان و تاریخ اعلام میدارم که ما به لطف خدا و دستان ملت و خدمتگزاری دولت بر تمام مشکلات فائق و پیروز خواهیم شد.
رئیسجمهور در پایان خاطرنشان کرد: به آینده امیدوار هستم و به طور قطع، آینده درخشان و روشن است و این مورد را میتوان از رهنمودها و راهنماییهای رهبر معظم انقلاب و امام دریافت کرد.
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