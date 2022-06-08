به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز فرهنگی هنری هفتا، «اسب و حیوانات همزیست» عنوان دومین نمایشگاه نقاشی و مجسمه به کیوریتوری علی ولاشجردی فراهانی است که توسط مجموعه فرهنگی هنری «هفتا» از ۲۰ الی ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۱ در گالری هفتا برج میلاد برگزار می‌شود.

مهدی فهار مدیر هنری این رویداد توضیح داد: نخستین نمایشگاه هنرهای تجسمی با محوریت «اسب و حیوانات همزیست» در خرداد ۱۳۹۷ و در بخش جانبی نمایشگاه بین المللی صنعت اسب در فضای نمایشگاهی شهر آفتاب برگزار و با استقبال روبرو شد. با توجه به استقبال کم نظیری که از نمایشگاه هنرهای تجسمی «اسب و حیوانات همزیست» شد و رویکرد هفتا در حمایت از برگزاری نمایشگاه‌های هنری خاص، تصمیم گرفتیم، این رویداد تجسمی را به صورت مستقل نیز برگزار کنیم. در این نمایشگاه که به کیوریتوری علی ولاشجردی فراهانی و نظارت محمدهادی فدوی برگزار می‌شود، شاهد نمایش آثار نقاشی و مجسمه با موضوع «اسب و حیوانات همزیست» هستیم.

علی ولاشجردی فراهانی کیوریتور این نمایشگاه نیز گفت: زندگی انسان در طول تاریخ آمیخته با اسب بوده است و انسان رابطه بسیار خوبی در ادوار مختلف با این حیوان داشته است. در تمدن و فرهنگ ایران زمین نیز، اسامی قهرمانانی همچون گرشاسب (دارنده اسب لاغر)، طهماسب، (تهماسپ دارنده اسب فربه و نیرومند) نیز آمیخته با اسب بوده است. در نمایشگاه هنرهای تجسمی «اسب و حیوانات همزیست» ۳۳ هنرمند نقاش و مجسمه ساز حضور دارند و از هر هنرمند پنج اثر به نمایش درمی آید، ۲ اثر به صورت فیزیکی و سه اثر نیز در فضای دیجیتالی نمایشگاه در معرض دید مخاطبان قرار خواهد گرفت.

وی در پایان با اشاره به تداوم برگزاری نمایشگاه «اسب و حیوانات همزیست» گفت: قصد داریم نمایشگاه هنرهای تجسمی «اسب و حیوانات همزیست» را به صورت پیوسته برگزار کنیم و آثار برگزیده را نیز با حمایت هفتا در قالب تور نمایشگاهی در سایر کشورها به نمایش درآوریم. همچنین کتاب نمایشگاه نیز به زودی منتشر خواهد شد.

مظاهر آذر پی، بهرام آشفته، فرناز اخلاقی، صادق ادهم، امیرحسین امیرجلالی، صفورا اسماعیل نژاد، آزاده بخشی، کامبیز برنجی، ندا چایچی، محمد خضوعی، کیهان خلیلی فرد، طلا درنگی، پروانه رزاقی، بهروز رستگار، آرزو رضایی، فرناز رضایی، سکینه سادات موسوی، پردیس شفیعیون، هیرو شیخ الاسلامی، منصور طبیب زاده، سید علی رضا عباچی، رضا عظیمیان، محمد هادی فدوی، مریم فرد، نیلوفر قادری نژاد، نسیم کاووسی، آرش لاهیجی، پانته آ ماهرو، پژمان متقیان، فرزانه محجوبی، بها الدین محمدی راد، شیما مرادی، امیر مفتون و شبنم مکبر هنرمندانی هستند که آثارشان در این نمایشگاه در معرض دید مخاطبان قرار خواهد گرفت.

این نمایشگاه ساعت ۱۷ روز ۲۰ خرداد ماه در گالری هفتا واقع در طبقه دوم برج میلاد افتتاح می‌شود و در ایام نمایشگاه همه روزه از ساعت ۹ تا ۲۱ میزبان علاقه مندان خواهد بود.