قرار «رومئو و ژولیت» در محراب/ تراژدی شکسپیر کمدی شد

شهروز دل افکار کارگردان نمایش «رومئو و ژولیت» درباره اجرای این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: از ۲۲ خرداد ماه نمایش «رومئو و ژولیت» را که برداشتی از نمایشنامه ویلیام شکسپیر است در تماشاخانه محراب به صحنه برده‌ام. این نمایش محصول کارگاه بازیگری است که سال گذشته برگزار کردم و هنرجویان برای این کار یک سال زحمت کشیده‌اند.

وی درباره تفاوت‌های اجرا با نمایشی که هستی حسینی از همین نویسنده به صحنه برده بود، توضیح داد: با وجودی که باقر سروش نویسنده هر ۲ نمایشنامه است اما این اجرا با اجرای هستی حسینی که به تهیه کنندگی و طراحی صحنه مصطفی کوشکی در تئاتر مستقل تهران به صحنه رفت، متفاوت است. باقر سروش نویسنده نمایشنامه متن را بازنویسی کرده و با وجودی که به هرحال داستان رومئو و ژولیت روایت می‌شود اما نمایش فضایی کمدی دارد و این بار تراژدی اجرا نمی‌شود.

دل افکار درباره انتخاب تالار محراب برای اجرا عنوان کرد: تالار محراب، تماشاخانه‌ای استاندار است که امکانات خیلی خوبی دارد اما متاسفانه آنطور که باید از آن استفاده نمی‌شود. برای این اجرا نیز ما از همه فضاها و امکانات سالن استفاده کردیم و حتی فضای پشت سالن و سکوها هم وارد کار شده است. مهرداد کوروش نیا مدیر سالن نیز من را ترغیب کرد تا در تالار محراب اجرای خودم را به صحنه ببرم که از این پیشنهاد استقبال کردم. هدف من برای اجرای این نمایش کار کردن با هنرجویانی است که تا به حال روی صحنه نرفتند و برای آماده سازی آنها یک سال وقت صرف شده است که البته می‌توانم قول بدهم که اجرای این گروه جوان کاملاً حرفه‌ای و کم نقص است چون برای کارشان زحمت زیادی کشیده‌اند و توانستند در اولین تجربه گلیم خودشان را از آب بیرون بکشند.

بازیگر سریال «قورباغه» در پایان صحبت‌هایش بیان کرد: بعد از نمایش «اتول سورون» من کار دیگری انجام ندادم و وقتم را صرف آموزش به این هنرجویان کردم. در واقع ۵-۶ ماه صرف آموزش و ۷-۸ ماه را به تمرین نمایش اختصاص دادم. لحظه به لحظه کار تمرین شده و با هماهنگی گروه موسیقی اجرای جذابی شکل گرفته است. کلاً نمایش‌هایی که مدت زمان زیادی برای تمرین و آماده سازی شان وقت گذاشته می‌شود بیشتر به دل من می‌نشینند تا اینکه تنها یکی دو ماه برای تمرین اختصاص دهیم چون با تمرین طولانی شاهد اجرای کامل‌تر و باکیفیت تری خواهیم بود.

کنسرت نمایش «رومئو و ژولیت» نوشته باقر سروش و به کارگردانی و تهیه کنندگی شهروز دل افکار از ۲۲ خرداد تا ۲۰ تیر ساعت ۱۹:۳۰ در تالار محراب به صحنه می‌رود.

بازیگران نمایش (به ترتیب حروف الفبا) عبارتند از شهرزاد احمدی، تینا اسدی، سودا باآبرو، مینا باوقار، محمدامین پهلوان، اسحاق ثبوت، مریم حسنلو، پیام حق نژاد، حمیدرضا دادار، فرخنده دریایی، میلاد دوران، سمانه رستمی، صابر رضایی، امیرحسین ریحانی، ماهان زارعی، سیمین سخایی، فرحان شجاعی، مهدیه شکوری، علیرضا عباسی مقدم طرقبه، سحر عبدالملکی، فرانک عبدی، مسعود عرب خزائلی، حنانه علیپور، نرگس غلامی، پرستو غلامی، مجید قادری، امیرحسین قلی پور، فهیمه موسوی نیارکی، ابوذر موسوی بیدلی، غزاله مهرابی، حدیثه محموداف، نیکا ملک مطیعی، ایمان نجفی، محمود هاشمی، امید هاشمی، بازیگر خردسال: ویانا احمدی.

آهنگساز و تنظیم کننده نمایش بهرنگ عباسپور است و گروه نوازندگان این کنسرت نمایش نیز متشکل از یانو، کاسه تبتی: علی فلاح، ترومپت، کاخن، دیجریدو، شیکر: محمد حسین بیات، ویولن، کاخن، ملودیکا: عرشیا چاکرالحسینی، هنگدرام، ویولنسل: مهران محمودخانی، گیتار الکتریک: امین عسگری هستند.