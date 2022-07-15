مهرداد کوروش‌نیا مدیر مجموعه تئاتر محراب درباره وضعیت اجراهای عمومی این مجموعه تئاتری در سال جاری، به خبرنگار مهر گفت: ما در حال حاضر میزبان ۲ نمایش «خواب‌کشی» به کارگردانی صدف صفری و «رومئو و ژولیت» به نویسندگی باقر سروش و کارگردانی شهروز دل‌افکار هستیم که به ترتیب در سالن جمیله شیخی و سالن جعفر والی مجموعه اجرا می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه با بازگشایی مجموعه تئاتر محراب بعد از سپری شدن دوران کرونایی روند فعالیت‌های مجموعه رو به رشد بوده، تأکید کرد: در حال حاضر چه به لحاظ آمار مخاطب و چه به لحاظ میزان فروش، رکورد مخاطب و فروش سالیانه مجموعه در مقایسه با سال‌های گذشته شکسته شد. تا کنون نمایش «رومئو و ژولیت» توانسته به فروشی معادل ۲۱۰ میلیون تومان دست پیدا کند در حالی که رکورد سالیانه مجموعه تئاتر محراب در سال‌های گذشته میانگین ۷۰ میلیون تومان بوده ولی در سال جاری تنها یک نمایش بالاتر از فروش سالانه مجموعه فروش داشته است.

کوروش‌نیا یادآور شد: تلاش ما و کارشناسان مجموعه بر این است که آثار با کیفیت در تئاتر محراب روی صحنه بروند زیرا مجموعه محراب یک مرکز تخصصی دولتی تئاتر است و انتظار مخاطب این است که در این مجموعه تماشاگر آثار با کیفیت باشد. اگر سالن‌های مجموعه خالی بمانند بهتر از این است که آثار بی کیفیت روی صحنه بروند. سخت‌گیری در انتخاب آثار برای احیای کیفی مجموعه تئاتر محراب اعمال می‌شود.

وی اظهار امیدواری کرد با انتخاب آثار با کیفیت برای اجرا در سالن‌های مجموعه تئاتر محراب مسیر رو به رشد مجموعه ادامه پیدا کند و دچار افت نشود.

مدیر مجموعه تئاتر محراب درباره وضعیت حمایت از اجراهای عمومی مجموعه در سال جاری، متذکر شد: طی مذاکرات شفاهی که با اداره‌کل هنرهای نمایشی در سال گذشته داشتیم حمایتی هر چند حداقلی از اجراهای مجموعه صورت می‌گرفت ولی در چند ماه اخیر شاهد این اتفاق از سوی اداره‌کل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد نبودیم. مجدداً با اداره‌کل مذاکره خواهیم کرد تا حمایت از اجراهای مجموعه تئاتر محراب وجود داشته باشد.

کوروش‌نیا در پایان سخنان خود درباره وضعیت بازسازی مجموعه تئاتر محراب نیز توضیح داد: در حال گسترش فضای اداری مجموعه هستیم و ۲ فضای جدید در قالب واحد آموزش و پژوهش به مجموعه اضافه می‌شود تا از پتانسیل کارشناسان و همچنین فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی برای دانشجویان استفاده کنیم.