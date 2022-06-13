خودم اصلی ترین منتقد خودم هستم/ در قطر مشکل داشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، دراگان اسکوچیچ پس از بازگشت کاروان تیم ملی فوتبال به کشور با حضور در جمع خبرنگاران گفت: برای برگزاری اردوی قطر مشکلات زیادی وجود داشت. سعی کردیم شرایط را به گونهای پیش ببریم که بتوانیم در قطر اردو بزنیم اما مشکلاتی داشتیم که کار را برایمان سخت کرد.
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران درباره دیدار با الجزایر تصریح کرد: افزود: یک مسابقه دوستانه بود. بهانهای نیست، اما مشکلاتی که در این اردو داشتیم کار را برای ما خیلی سخت کرد. قطعاً هم از عملکرد در این بازی راضی نیستم.
او ادامه داد: اصلاً از نیمه اول راضی نیستم و در نیمه دوم اشتباهات بچه گانهای داشتیم. به الجزایر تبریک میگویم، اما فکر میکنم ما به خودمان باختیم. باید بگویم برای برنامه فیفا دی بعدی از فدراسیون خواستهام که از امروز تلاشهای خود را آغاز کند. امیدوارم از درسی که گرفتهایم به خوبی استفاده کنیم و برخی اتفاقات دیگر تکرار نشود.
اسکوچیچ از برخی مشکلات در انجام تمرین در قطر نیز پرده برداشت و گفت: در آنجا مشکلات زمین تمرین هم داشتیم، اما دیدگاه ما برای آینده است. در آن ۱۵ روز بازیکنان خیلی پرشور و مشتاق بودند و این نکته مثبتی برای ما بود.
وی درباره صحبتهای خصوصی با بعضی بازیکنان گفت: این امری عادی است که یک سرمربی بخواهد با بازیکنانش صحبت کند.
اسکوچیچ درباره انتقاد از او تاکید کرد: باید بگویم من خودم اولین منتقد خودم هستم. در این بازی ۵ بازیکن خود که دو نفر از آنها مدافع آخر بودند را در اختیار نداشتیم، اما میدانید که بازیهای دوستانه است و فکر میکنم اینقدر انتقاد منصفانه نیست. نباید فراموش کنیم که ما سریعترین صعود به جامجهانی را در تاریخ آسیا داشتیم.
وی درباره استفاده از امید نورافکن در پست غیر تخصصی گفت: تشخیص من این بود. اگر شما بودید چه کسی را انتخاب میکردید؟ من مربیام و تشخیص دادم که این کار را انجام بدهم. من همان مربی هستم که وقتی این تیم کمترین شانس را برای صعود به جامجهانی داشت هدایت آن را برعهده گرفتم و به قطر صعود کردیم. نمیخواهم تک به تک از بازیکنان نام ببرم. وقتی میبریم تمام تیم نقش داشته و وقتی میبازیم هم همه تأثیرگذار بودند.
او بار دیگر درباره دلایل لغو بازی با اروگوئه گفت: برایم منطقی نبود ۲۲ ساعت سفر کنیم تا یک بازی انجام دهیم. در این شرایط چند روز را فقط در سفر از دست میدادیم. در برنامهای که به فدراسیون داده بودم بهترین بازیها با سرسختترین حریفان بود که ترجیحاً تشابهی با حریفان ما در جامجهانی داشته باشند. اگر اردوی کانادا هم برگزار میشد برایم راضی کننده بود، چون دو بازی انجام میدادیم و قرار بود بازی سوم را هم برگزار کنیم. اگر قرار بود در کانادا هم یک بازی داشته باشیم، با آن هم مخالف میشدم. موضوع به همین سادگی است.
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