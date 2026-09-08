مریم میرزاده مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم سیار اهدای خون استان روز سه‌شنبه ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۵ در شهرستان دالاهو مستقر می‌شود تا شهروندان این شهرستان بتوانند در این امر انسان‌دوستانه مشارکت کنند.

وی افزود: تیم سیار اهدای خون از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر در ساختمان بستر و درمان شهرستان دالاهو مستقر خواهد بود و آماده پذیرش اهداکنندگان است.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از شهروندان دالاهو دعوت کرد با حضور در این برنامه، در تأمین خون سالم مورد نیاز بیماران سهیم شوند و با اهدای خون، گامی برای نجات جان بیماران نیازمند بردارند.

میرزاده خاطرنشان کرد: اهدای خون هدیه‌ای از جنس زندگی است و حضور هر یک از شهروندان می‌تواند امیدبخش زندگی یک بیمار باشد.