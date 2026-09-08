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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۵۳

تیم سیار اهدای خون کرمانشاه در دالاهو مستقر می‌شود

تیم سیار اهدای خون کرمانشاه در دالاهو مستقر می‌شود

کرمانشاه- مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از استقرار تیم سیار اهدای خون در شهرستان دالاهو خبر داد و از مردم نیک‌اندیش این شهرستان برای مشارکت در اهدای خون دعوت کرد.

مریم میرزاده مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم سیار اهدای خون استان روز سه‌شنبه ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۵ در شهرستان دالاهو مستقر می‌شود تا شهروندان این شهرستان بتوانند در این امر انسان‌دوستانه مشارکت کنند.

وی افزود: تیم سیار اهدای خون از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر در ساختمان بستر و درمان شهرستان دالاهو مستقر خواهد بود و آماده پذیرش اهداکنندگان است.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از شهروندان دالاهو دعوت کرد با حضور در این برنامه، در تأمین خون سالم مورد نیاز بیماران سهیم شوند و با اهدای خون، گامی برای نجات جان بیماران نیازمند بردارند.

میرزاده خاطرنشان کرد: اهدای خون هدیه‌ای از جنس زندگی است و حضور هر یک از شهروندان می‌تواند امیدبخش زندگی یک بیمار باشد.

کد مطلب 6940701

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