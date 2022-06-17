سید محمد حسینی معاون امور مجلس رئیس‌جمهور در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص علت اصلی انتخاب سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس‌جمهور در انتخابات سال گذشته گفت: رئیسی حرف دل مردم را زد، او از عدالت، مبارزه با فساد، لزوم سخت‌کوشی دولت، کاهش فاصله طبقاتی، حل مشکلات طبقاتی، حل مسئله کرونا، با توجه با آرمان‌های امام و رهبری می‌گفت. رئیسی معتقد بود که نباید در وزارت خارجه از حوزه ضعف نگاه کرد، باید بتوانیم منافع ملی را با اقتدار تضمین کنیم.

وی اضافه کرد: همه این نکاتی که او به مردم گفت، مطالبه آن‌ها بود؛ چراکه ۸ سال مشکلات و ضعف‌ها را تحمل کرده بودند. ایجاد رکود و مشکلات اقتصادی، توقف پروژه‌های عمرانی، تعطیلی کارخانه‌ها و مراکز تولیدی از جمله مسائلی بود که مردم در ۸ سال دولت قبل تحمل کردند و دیگر تاب ادامه این وضعیت را نداشتند. درواقع یک تغییر نیاز بود.

معاون امور مجلس رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه مردم توانستند صفا، صمیمیت و اخلاص رئیسی را حس کنند، تصریح کرد: مردم حتی در زمان تولیت آستان قدس رضوی و ریاست قوه قضائیه نیز به رئیسی گرایش پیدا کرده بودند، البته یک سری تبلیغات منفی هم علیه رئیسی وجود داشت اما با این حال، مردم باور نکردند و رأی گسترده‌ای در انتخابات ۱۴۰۰ به او دادند. امیدوارم که رئیسی بتواند به تمام اهداف بلند خود دست پیدا کند.

حسینی درباره حضور و شرکت مردم در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری اظهار کرد: انتظارات از مردم ایران بیش از این‌هاست. مشارکت مردم در کشورهای خارجی، در انتخاباتشان وقتی که نزدیک ۵۰ درصد باشد، عادی‌ست، اما در یک کشور انقلابی کافی نیست. مسئولان باید با خدمت بیشتر به مردم کاری کنند که سرمایه اجتماعی نظام روزبه‌روز افزایش پیدا کند و مردم اعتماد کنند. متأسفانه در ۸ سالِ دولت قبل، به وعده‌ها عمل نشد و تخلفات و مفاسد بسیاری وجود داشت که باعث شد اعتماد مردم آسیب ببیند. قطعاً در دولت کنونی، این اعتماد ترمیم می‌یابد، چراکه که دولت‌مردان کابینه سیزدهم افرادی ساده‌زیست، در خدمت مردم و تلاشگر هستند.

وی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در همین حادثه متروپل آبادان، وزیر کشور به آنجا رفته و چند روز مستقر شد تا مشکلات را از نزدیک دیده و حل کنند. همچنین اگر در استان‌ها حوادث دیگری مانند سیل و زلزله رخ می‌داد، رئیس‌جمهور به سرعت تیم‌هایی را به آن مناطق اعزام می‌کرد. در موردی نیز خودشان در منطقه زلزله‌زده حضور پیدا کردند. این موضوع یعنی اینکه رئیسی تمام توان خویش را برای حل مشکلات مردم قرار داده است.