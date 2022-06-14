به گزارش خبرگزاری مهر معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از احتمال بازگشایی سامانه ثبتنام طرح نهضت ملی مسکن خبر داد.
معاونت مسکن و ساختمان با اعلام اینکه سامانه طرحهای حمایتی مسکن به نشانی saman.mrud.ir برای کل نیمه دوم سال ۱۴۰۰ برای نامنویسی از متقاضیان باز بوده است و تمامی متقاضیان فرصت یافتند تا در این سامانه ثبتنام کنند، اعلام کرده است که چنانچه در آینده متقاضیان جدیدی برای ثبتنام در طرح نهضت ملی مسکن باشند، در خصوص بازگشایی سامانه مذکور تصمیمگیری خواهد شد.
طبق آمار در طرح نهضت ملی مسکن که از ۲۸ مهرماه سال ۱۴۰۰ و یک ماه بعد از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن بازگشایی شد و تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ روند ثبتنام ادامه یافت ۵ میلیون و ۴۹۰ هزار و ۱۶۶ نفر نامنویسی کردند و از این تعداد ۳ میلیون و ۳۶۰ هزار و ۱۵۳ نفر حائز شرایط اولیه (فرم ج سبز، نداشتن سابقه مالکیت و عدم استفاده از تسهیلات دولتی) شدند. تهران بیشتر آمار ثبتنام کنندگان و شرق سمنان کمترین میزان ثبتنام کنندگان را به خود اختصاص داده است.
از ابتدای سال تا پایان خردادماه زمان پالایش متقاضیان ثبتنام شده تعیین شده است و ادارات کل راه و شهرسازی باید نتایج ثبتنامیهای طرح نهضت ملی مسکن را به ستاد وزارتخانه اعلام کنند.
پایان خردادماه زمان اتمام پالایشهاست و نتایج به اطلاع ثبتنام شدگان و حائزان شرایط خواهد رسید.
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