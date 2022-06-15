سازمان تبلیغات اسلامی به دنبال راهبری فرهنگی است

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: با حدوث انقلاب و پایه گذاری حکومت دینی جمهوری اسلامی ایران، ضرورت ایجاد نهادها و ارگان‌هایی که بتوانند هر یک به نوعی مروج آرمان‌های فرهنگی و دینی و باورهای فکری رهروان امام و پیروان اسلام در جامعه اسلامی باشند به صورت بی‌وقفه مدنظر مقامات ارشد کشور قرار گرفت.

در این راستا دیری نپایید که با فرمان امام راحل نهادهای انقلابی یکی در پی دیگری شکل گرفتند و به انجام خدمات محوله مشغول گشتند.

سازمان تبلیغات اسلامی در اول تیر ماه سال ۱۳۶۰ به فرمان حضرت امام خمینی (ره) با هدف اعتلای فرهنگ نغز و پربار اسلام راستین و تبلور حیات معنوی و تعیین و ترویج شاخص‌های اعتقادی، بنیاد نهاده شد.

در طی سال‌هایی که از فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی سپری شده است به اقتضا، نیازمندی‌های مطرح در سطح جامعه و به تناسب سیاست‌های کلی نظام اسلامی فعالیت‌های این سازمان دستخوش تغییر و تحول بوده است.

با توجه به اینکه در آستانه یکم تیرماه، سالروز تأسیس این نهاد کارآمد و تأثیرگذار قرار داریم، پای صحبت‌های سرپرست اداره کل تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی نشستیم.

حجت الاسلام و المسلمین سید محمود حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سازمان تبلیغات اسلامی در این سال‌ها در دوره‌های مختلف مدیریتی رویکردهای مختلفی داشته است.

وی ادامه داد: در مرحله اول سازمان تبلیغات اسلامی با رویکرد تبلیغ سنتی و نفر به نفر پیش رفت، اعزام مبلغ و شناسایی مبلغین و مبلغات، هیئات و اعضای فعال مساجد، ادارات، کارخانجات، بازار و … از فعالیت‌های سازمان در این دوره بود. در وهله دوم رویکرد به سمت ایجاد ساختارها و تشکل‌ها پیش رفت و در آن دوران تشکل‌های دینی از جمله اتحادیه انجمن‌های اسلامی، شورای هیئات مذهبی، کانون‌های فرهنگی تبلیغی، کانون مداحان و دیگر تشکل‌ها تشکیل یافت.

توسعه تشکل‌ها و فعال کردن تشکل‌های میانی رویکرد سازمان تبلیغات اسلامی

حجت الاسلام و المسلمین حسینی سپس ابراز داشت: در دوره مدیریتی فعلی نیز هدف توسعه این تشکل‌ها و فعال کردن تشکل‌های میانی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی در امر تبلیغ و عمومی سازی تبلیغ است.

سرپرست اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی افزود: در هر مرحله سازمان تبلیغات اسلامی گامی روبه جلو برداشته و در زمان مدیریت حجت الاسلام و المسلمین قمی نیز شاهد پوست اندازی در سازمان هستیم و جلوه جدیدی از تبلیغات و نقش آفرینی در جامعه و تلاش برای راهبری فرهنگی نمایان شده است.

وی سپس گفت: سازمان تبلیغات اسلامی در این دوره مدیریتی با تمامی گروه‌های مردمی در ارتباط بوده و با تسهیل گری و راهبری به دنبال انجام فعالیت‌ها و برنامه‌ها توسط خود مردم است و در این راستا از ظرفیت نخبگان جامعه بهره می‌برد.

سرپرست اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی افزود: در دوره جدید مدیریتی سازمان تبلیغات اسلامی می‌خواهد تمام افراد را زیر چتر تبلیغی قرار دهد و هر فردی با بهره گیری از تخصص خود در تبلیغ دین مؤثر باشد و در راستای ظهور و بروز دین در جامعه قدم بردارد.

وی سپس افزود: امروز سازمان تبلیغات اسلامی نقش ویژه ای در فعالیت‌های اجتماعی دارد و در دوران شیوع کرونا نیز شاهد اقدامات متعدد اجتماعی و فرهنگی توسط تشکل‌های مردمی با بهره گیری و حمایت معنوی سازمان بودیم.

حجت الاسلام و المسلمین حسینی گفت: سازمان تبلیغات اسلامی برنامه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی را راهبری می‌کند و خود قصد ورود مستقیم به فعالیت‌ها و به اصطلاح تصدی گری را ندارد.

جهاد تبیین وظیفه اصلی سازمان تبلیغات اسلامی است

وی با بیان اینکه جهاد تبیین وظیفه اصلی سازمان تبلیغات اسلامی است، گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید ویژه ای روی جهاد تبیین دارند و در این راستا سازمان تبلیغات اسلامی بخش عمده‌ای از فعالیت‌ها را معطوف به این موضوع کرده است.

سرپرست اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی افزود: بخش قابل توجهی از جهاد تبیین در حوزه رسانه و فضای مجازی است و برای همین منظور نگاه ویژه ای به فعالیت‌های تبلیغی و تبیینی و تولید محتوا در فضای مجازی داریم.

بنیاد هدایت یکی از کارهای ابتکاری سازمان تبلیغات اسلامی

حجت الاسلام و المسلمین حسینی در خصوص اقدامات ابتکاری این سازمان نیز گفت: بنیاد هدایت یکی از کارهای ابتکاری سازمان تبلیغات اسلامی است. این طرح با هدف ارتباط بیشتر و مؤثر روحانیت و مبلغین با اقشار مختلف جامعه انجام می‌شود.

وی ابراز داشت: روحانیون در طرح بنیاد هدایت، در میدان و در صحنه‌های مختلف کنار مردم هستند. روحانیون و مبلغان به دنبال رفع نیازها و حل مشکلات و آسیب‌های اجتماعی محلات و مناطق مختلف شهرها و روستاها هستند.

وی گفت: سازمان تبلیغات اسلامی نهاد متولی اجرای برنامه‌های مذهبی و حکمرانی دینی در جامعه بوده و تلاش می‌کند عرصه را برای مردم و نقش آفرینی فرهنگی و دینی مردم فراهم سازد.

به دنبال تحقق تمدن توحیدی هستیم

حسینی با تاکید بر اینکه به دنبال تحقق تمدن توحیدی هستیم، گفت: تبلیغات اسلامی یکی از مردمی‌ترین نهادهایی است که در ۴۱ سال گذشته در خدمت مردم در حوزه دین، فرهنگ و انقلاب بوده است.

وی سپس از رویکرد سازمان تبلیغات اسلامی در احیا و سازمان دهی تشکل‌های دینی خبر داد و گفت: بحث فرزند آوری و رشد جمعیت نیز دیگر رویکرد اصلی سازمان در این دوره مدیریتی با توجه به تاکید ویژه مقام معظم رهبری است.

سرپرست اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی افزود: این سازمان بنا دارد در نهضت پیشرفت بانوان، تمام بانوان بتوانند در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ورود کرده و نقش آفرینی کنند و تأثیر گذار باشند.

حجت الاسلام و المسلمین حسینی در پایان گفت: سازمان تبلیغات اسلامی با شبکه سازی بین تشکل‌های مذهبی و اقشار مختلف مردم به دنبال تقویت و توسعه این شبکه‌ها است و هدف بر این بوده که با همراهی مردم قدم‌های بزرگی برداریم و ان شاء الله به سرمنزل مقصود که همان تمدن نوین اسلامی است، برسیم.