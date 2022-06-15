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۲۵ خرداد ۱۴۰۱، ۸:۳۳

سرهنگ رنجبر تشریح کرد؛

وضعیت ترافیکی معابر پایتخت در آخرین چهارشنبه خرداد

وضعیت ترافیکی معابر پایتخت در آخرین چهارشنبه خرداد

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، وضعیت ترافیکی معابر بزرگراهی و اصلی تهران در صبح چهارشنبه بیست و پنجم خرداد ۱۴۰۱ را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجید رنجبر اظهار داشت: شیخ فضل الله در مسیر غرب به شرق از جناح، آزادی در مسیر غرب به شرق از ایران فیلم و مسیر جنوب به شمال نواب از میدان ۹ دی دارای بار ترافیکی سنگینی هستند.

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: بزرگراه شهید همت در مسیر غرب به شرق از کبیری، شهید حکیم در مسیر غرب به شرق از کاشانی، بزرگراه هاشمی رفسنجانی در مسیر غرب به شرق از سردار جنگل دارای بار ترافیکی هستند.

سرهنگ رنجبر افزود: بزرگراه امام علی (ع) در مسیر جنوب به شمال از مقطع جانبازان، صدر در مسیر شرق به غرب از جهان تاب، جنوب به شمال یادگار امام (ره) از خروجی مرزداران، در مسیر غرب به شرق آزادراه از پل شرقی و جاده مخصوص در مسیر غرب به شرق از قبل از پل صنایع هوایی بار ترافیکی صبحگاهی را شاهد هستیم.

وی گفت: بزرگراه شهید زین الدین در مسیر شرق به غرب از خروجی بزرگراه امام علی (ع)، بزرگراه بابایی در مسیر شرق به غرب از نیروی زمینی، بزرگراه شهید حاج قاسم‌سلیمانی در مسیر شرق به غرب از خروجی بزرگراه امام علی (ع)، مسیر جنوب به شمال چمران در مقطع حکیم تا همت دارای بار ترافیکی است.

کد مطلب 5514766

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