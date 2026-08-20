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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۳۲

حجت الاسلام قمی: مسجد محدود به اقامه نماز نیست

حجت الاسلام قمی: مسجد محدود به اقامه نماز نیست

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با انتشار پستی در ویراستی نوشت: گواه تاریخ است که مسجد محدود به اقامه نماز نبوده و کانون مشورت‌های جنگی پیامبر و نقطه پیوند امر قدسی با امر اجتماعی و سیاسی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ویراستی نوشت: گواه تاریخ است که مسجد محدود به اقامه نماز نبوده و کانون مشورت‌های جنگی پیامبر و نقطه پیوند امر قدسی با امر اجتماعی و سیاسی است؛ چنانچه محراب هم ریشه در «حرب» دارد.

وی افزود: امروز هم به جنگ با شیطان و اعوانش برخاسته‌ایم، اراده‌ی برافراشتن پرچم «یالثارات الحسین(ع)» بر گنبرد مساجد -به نشانه خونخواهی- تجلی همان سیره نبوی است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی خاطرنشان کرد: روز جهانی مسجد که یادآور به آتش کشیدن مسجد الاقصی است، فرصتی برای توجه بیشتر مسلمانان به این خانه خدا و سنگر مردمی است.

کد مطلب 6922559

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