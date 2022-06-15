به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل هواشناسی سیستان و بلوچستان، محمود دیانتی اظهار داشت: احتمال رشد ابر و رگبار موقتی باران و رعد و برق در ساعات بعدازظهر در ارتفاعات جنوب این استان وجود دارد.

وی با اشاره به صدور اخطاریه سطح زرد هواشناسی بیان کرد: از عصر روز سه شنبه ۲۴ خردادماه تا شب چهارشنبه احتمال رگبار موقتی، تگرگ، تند باد لحظه‌ای و رعدوبرق در ارتفاعات جنوبی سیستان و بلوچستان وجود دارد.

معاون هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: منطقه اثر این سامانه در نیکشهر، لاشار، قصرقند، فنوج، سرباز، راسک، ایرانشهر، بمپور، دلگان، سراوان، سیب و سوران و مهرستان است.

وی از مردم این مناطق درخواست کرد: از چرای دام در ارتفاعات پرهیز کرده و از صعود به ارتفاعات و قرار گرفتن در حاشیه رودخانه‌های فصلی خودداری کنند.

دیانتی اظهار کرد: همچنین از روز پنجشنبه تا دوشنبه ۳۰ خرداد در منطقه سیستان بروز گردوخاک و وزش باد شدید را پیش‌بینی کرد.

وی زابل، زهک، هامون، هیرمند، نیمروز، مناطق مرکزی، نوار شرقی و غرب استان را مناطق اصلی تحت تأثیر این سامانه اعلام کرد و افزود: این سامانه که در روزهای جمعه تا یکشنبه شدت می‌گیرد، باعث کاهش پنج تا هفت درجه‌ای دما از روز جمعه در مناطق مذکور خواهد شد.

معاون هواشناسی سیستان و بلوچستان توصیه کرد که از قرار گرفتن در فضای باز به مدت طولانی و ترددهای جاده‌ای غیر ضروری پرهیز شود.