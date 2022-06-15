ارجاع موضوع سازوکار نصب کنتور هوشمند برق به کمیسیون انرژی

به گزارش خبرنگار مهر، ماده ۲۰ طرح مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۵ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی به کمیسیون انرژی ارجاع شد.

بنا بر ماده ۲۰ این طرح، وزارت نیرو از طریق شرکت مادر تخصصی توانیر و شرکت های ذیربط مکلف است اقدام به نصب شمارشگر (کنتور) هوشمند ساخت داخل برای مشترکین برق با اولویت مشترکین پُر مصرف کند و هزینه مربوط را به صورت اقساطی از آنها دریافت کند.

وزارت نیرو مکلف است ظرف دو ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون برنامه تعویض و نصب کنتورهای هوشمند برق را به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه کند و هر سه ماه یکبار نیز گزارش عملکرد آن را به این کمیسیون ارائه کند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در انتقاد به تحمیل هزینه تعویض کنتورهای برق بر دوش مصرف‌کنندگان، گفت: بنا بر این ماده هزینه هوشمند کردن کنتورهای برق از مصرف‌کنندگان گرفته خواهد شد. اما چرا این هزینه بر عهده مصرف‌کنندگان است؟ در حالیکه هوشمندسازی نیاز دولت است. چرا باید این هزینه بر عهده کشاورز باشد؟

وی تصریح کرد: اگر این درخواست برای نصب کنتور اولیه بود دولت می‌توانست هزینه شمارشگر را از مصرف‌کنندگان بگیرد اما هوشمند کردن کنتورها مسئله‌ای است که دولت تشخیص داده نیازمند آن است.

قالیباف عنوان کرد: بنابراین این ماده را به کمیسیون برمی‌گردانیم تا دولت در این باره تصمیم بگیرد.