به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه طرح ساماندهی برق در جمعه‌بازار یاسوج در قالب طرح «مهتاب» با هدف مقابله با مصرف غیرمجاز، ارتقای ایمنی و مدیریت مصرف انرژی آغاز شد.

مجری طرح مهتاب شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد در حاشیه اجرای این طرح ، گفت: مدت زمان زیادی برق در این محدوده به صورت غیرمجاز مصرف می‌شد که در راستای ساماندهی وضعیت موجود، نصب شمارشگرها و واگذاری انشعاب قانونی در دستور کار قرار گرفت.

محسن نیکپور افزود: هم‌اکنون همکاران ما در حال قطع برق‌های غیرمجاز هستند و به جای آن انشعاب‌های قانونی و دارای کنتور به متقاضیان واگذار می‌شود تا شرایط از وضعیت فعلی خارج شده و کابل‌های غیرمجاز جمع‌آوری شوند.

وی با اشاره به آمار نصب کنتورها تصریح کرد: تاکنون ۱۷۲ شمارشگر برق به بهره‌برداران فروخته و نصب شده است، اما همچنان بیش از ۳۰۰ انشعاب غیرمجاز در این محدوده وجود دارد که به تدریج ساماندهی خواهند شد.

مجری طرح «مهتاب» شرکت توزیع نیروی برق در کهگیلویه و بویراحمد مهم‌ترین خروجی اجرای این طرح را افزایش ایمنی عنوان کرد و ادامه داد: مدیریت مصرف انرژی، به‌ویژه در زمان اوج بار تابستان، از دیگر اهداف این طرح است تا بتوانیم مصرف برق را کنترل و شبکه را پایدار نگه داریم.

وی یادآور شد: وقتی مصرف‌کننده فاقد کنتور باشد، عملاً هیچ کنترلی بر میزان مصرف وجود ندارد و طبیعتاً مصرف برق افزایش پیدا می‌کند، اما با نصب کنتور، مشترکان مدیریت بهتری بر مصرف خود خواهند داشت و این موضوع در کاهش بار شبکه بسیار مؤثر است.

نیکپور همچنین از اجرای برنامه‌های مقابله با استخراج غیرمجاز رمز ارز خبر داد و افزود: یکی دیگر از محورهای مهم طرح، مبارزه با استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمز ارز است و همچنین تعویض کنتورهای فرسوده و سوخته نیز در دستور کار قرار دارد، زیرا این کنتورها باعث افزایش تلفات انرژی می‌شوند.

وی درباره مدیریت مصرف در بخش کشاورزی نیز گفت: مشترکان کشاورزی که دارای چاه آب یا برداشت از رودخانه هستند، مجوز مصرف ۱۹ ساعت در شبانه‌روز را دارند، اما لازم است در ساعات اوج مصرف، یعنی از ۱۲ ظهر تا ۵ عصر، مصرف خود را به ساعات کم‌باری مانند شب یا ابتدای صبح منتقل کنند.

مجری طرح «مهتاب» شرکت توزیع نیروی برق در کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه در یک ماه اخیر استقبال خوبی از خرید کنتور شده است، اظهار کرد: با وجود مشکلات گذشته و نبود کنتور، طی یک ماه اخیر حدود ۱۷۰ شمارشگر خریداری و نصب شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان ماه همه متقاضیان دارای برق مجاز و کنتور شوند.

روشنایی قانونی در جمعه‌بازار یاسوج

مدیر امور برق بویراحمد هم در حاشیه اجرای طرح «مهتاب» در یاسوج افزود: محدوده بازار و جمعه‌بازار یاسوج شامل تعداد بسیار زیادی غرفه است که معیشت بسیاری از افراد از طریق فعالیت در این مکان تأمین می‌شود.

محمدحسین فریدونی با اشاره به مشکلات سال‌های گذشته در این بازار بیان کرد: از حدود سال ۱۳۹۰ تاکنون برخی غرفه‌داران به صورت غیرمتعارف و از برق غیرمجاز استفاده می‌کردند که این موضوع مشکلات و مخاطراتی را به همراه داشت.

وی ادامه داد: زیرساخت‌های لازم از سال‌های گذشته با نصب چندین دستگاه ترانسفورماتور آماده شده بود و منتظر اخذ مجوزهای بالادستی بودیم که خوشبختانه امسال این مجوزها با پیگیری‌های انجام شده صادر شد.

مدیر امور برق بویراحمد تصریح کرد: برای نصب تجهیزات و اجرای این طرح حدود دو میلیارد تومان هزینه شده و امروز عملیات اجرایی آن آغاز شد تا مجموعه جمعه‌بازار از برق پایدار و ایمن بهره‌مند شود.

وی درباره نحوه واگذاری انشعابات نیز گفت: «شمارگر» یا همان کنتورهای موقت از نظر کارایی تفاوتی با کنتورهای دائم ندارند، اما به صورت موقت در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرند.

فریدونی افزود: هزینه این انشعابات برای متقاضیان حدود ۳۶ میلیون تومان است و شرایطی فراهم شده تا واگذاری‌ها به صورت اقساطی نیز انجام شود.

وی تأکید کرد: همکاران امور مشترکان آماده همکاری با غرفه‌داران هستند تا متقاضیان بتوانند با رضایت و سهولت، مراحل دریافت انشعاب برق را انجام دهند.