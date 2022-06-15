وزارت نیرو مکلف به ارائه مجوزصادرات برق مازاد تولیدی بخش خصوصی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز (چهارشنبه ۲۵ خرداد ماه) در صحن علنی مجلس و در جریان بررسی طرح «توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور»، اصل ماده ۱۹ این طرح را با ۱۸۸ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۰ رأی به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۱۹ این طرح، وزارت نیرو مکلف است پس از اطمینان از تأمین برق مورد نیاز داخلی طبق برنامه اعلامی سالانه، مجوز صادرات برق تولیدی را برای بخش خصوصی به ویژه برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر صادر کند؛ مشروط بر آنکه با سیاست‌های صادراتی دولت مغایرت نداشته باشد.

همچنین در تبصره این ماده آمده است: «سوخت مورد نیاز برای تولید برق صادراتی نیروگاه‌های حرارتی با نرخ صادراتی محاسبه می‌شود و هزینه انتقال آن برای صادرات (به استثنای برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر) مطابق تعرفه اعلامی توسط شرکت مادر تخصصی توانیر تعیین می‌شود».