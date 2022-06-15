به گزارش خبرنگار مهر، کتاب‌های «سرمایه‌گذاری جسورانه و ارزش‌گذاری استارتاپ» و «مبانی خلق ارزش برای سهامداران و ارزشیابی شرکت» از منشورات انتشارات بورس به ترتیب به چاپ دوم و سوم رسید. این کتاب برای علاقه‌مندان سرمایه گذاری در شرکت‌های بورسی و استارتاپ‌ها قابل توصیه است.

استارتاپ‌ها یا کسب و کارهای نوپا چندسالی است که به یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور تبدیل شده و مقدمات حرکت اقتصادی کشور به سمت اقتصادی دانش بنیان را فراهم کرده‌اند. کسب و کارهایی که با دارایی ناچیز ولی با یک ایده نوآورانه توسط کارآفرینان عموماً جوان راه‌اندازی شده و ظرف مدت کوتاهی رشد چشمگیری کرده و به یک کسب و کار میلیون دلاری تبدیل می‌شوند.

در کتاب «سرمایه‌گذاری جسورانه و ارزش‌گذاری استارتاپ» سعی شده تا تمامی مطالب مرتبط با سرمایه‌گذاری جسورانه و ارزش‌گذاری استارتاپ‌ها با زبانی ساده پوشش داده شود تا علاوه بر سرمایه گذاران، برای افراد حاضر در استارتاپ‌ها هم کاربرد داشته باشد.

کتاب حاضر از ۹ فصل با این عناوین تشکیل شده است:

فصل اول: مبانی سرمایه گذاری جسورانه

فصل دوم: ویژگی‌های کلیدی در یک سرمایه‌گذار جسور

فصل سوم: فرآیند ریزکاوی در سرمایه گذاری جسورانه

فصل چهارم: ارزش شاخص پایه

فصل پنجم: ارزش‌گذاری استارتاپ با روش تنزیل جریانات نقدی

فصل ششم: ارزش‌گذاری استارتاپ با روش اختیارات واقعی

فصل هفتم: ارزش‌گذاری استارتاپ با روش بوسیله سایر روش‌ها

فصل نهم: مروری بر مبانی حقوقی در سرمایه گذاری جسورانه

چاپ دوم کتاب «سرمایه‌گذاری جسورانه و ارزش‌گذاری استارتاپ» به قلم امیرسینا جیرفتی و جواد عشقی‌نژاد در ۲۱۲ صفحه توسط انتشارات بورس در بهار ۱۴۰۱ منتشر شده است. همچنین همانطور که اشاره شد کتاب «مبانی خلق ارزش برای سهامداران و ارزشیابی شرکت» نیز از همین ناشر به چاپ سوم رسیده است.

ارزش آفرینی زمانی رخ می‌دهد که نرخ بازده سرمایه گذاری‌ها بیشتر از هزینه سرمایه شرکت باشد. هدف و مخاطبان اصلی کتاب دو دسته افراد هستند: ۱. تصمیم گیران بنگاه‌های اقتصادی ۲. کارشناسان حرفه‌ای ارزشیابی

گروه اول با مطالعه این کتاب ضمن آشنایی و درک کامل مفهوم سود اقتصادی، ابزار مناسبی برای ارزیابی عملکرد شرکت‌ها و مدیران خواهند داشت. گروه دوم از این کتاب به عنوان منبع و راهنمایی جامع برای ارزشیابی استفاده خواهند کرد.

کتاب به نحوی نوشته شده است که خوانندگان آن نیازی به دانش قبلی در حوزه مالی و حسابداری نداشته باشند. مفاهیم مقدماتی مورد نیاز، ارزش زمانی پول و آشنایی با صورت‌های مالی، در طی دو فصل اول به زبان ساده و کاربردی بیان شده‌اند. در فصل ۳ مفهوم ایجاد ارزش در شرکت و ارتباط آن با تصمیمات سرمایه‌گذاری و تأمین مالی نشان داده شده است. در فصل ۴ تعدیل‌هایی برای تخمین درست نرخ رشد شرکت بیان شده است. فصل ۵ بر مبنای نظریه معروف دو استاد برجسته مالی (میلر و مودیلیانی) بنا نهاده شده است. در این فصل علاوه بر بیان گام به گام فرآیند ارزشیابی شرکت، مثالی جامع از روش محاسبه جریان‌های نقد آزاد و نگاشت تک‌تک اقلام صورتهای مالی به جریان‌های نقد آزاد آورده شده است. در فصل ۶ پیش‌بینی صورت‌های مالی و در فصل ۷ در مورد تخمین هزینه سرمایه بحث شده است.

چاپ سوم کتاب «مبانی خلق ارزش برای سهامداران و ارزشیابی شرکت» به قلم احمد پویان‌فر در ۲۳۱ صفحه توسط انتشارات بورس در بهار ۱۴۰۱ منتشر شده است.