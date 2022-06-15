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۲۵ خرداد ۱۴۰۱، ۱۲:۱۱

از هفته اول تیرماه؛

کارگاه «کتابداری کودک و ترویج خواندن» برگزار می‌شود

کارگاه «کتابداری کودک و ترویج خواندن» برگزار می‌شود

کارگاه «کتابداری کودک و ترویج خواندن» ویژه کتابداران، مربیان و والدین علاقمند به ادبیات و کتاب کودک از هفته اول تیرماه، به صورت مجازی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه «کتابداری کودک و ترویج خواندن» ویژه کتابداران، مربیان و والدین علاقمند به ادبیات و کتاب کودک به صورت مجازی برگزار می‌شود.

نوزدهمین دوره کارگاه کتابداری با عنوان «کتابداری کودک و ترویج خواندن ویژه کتابداران، مربیان و والدین علاقمند به ادبیات و کتاب کودک آماده پذیرایی از علاقمندان است.

شرکت کنندگان در این کارگاه از خانه کتابدار، انجمن ترویج علم ایران و انجمن کتابداری ایران گواهی نامه دریافت خواهند کرد.

این کارگاه از هفته اول تیر تا هفته اول مهرماه سال ۱۴۰۱ به صورت مجازی برگزار می‌شود.

کد مطلب 5515038

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