به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه «کتابداری کودک و ترویج خواندن» ویژه کتابداران، مربیان و والدین علاقمند به ادبیات و کتاب کودک به صورت مجازی برگزار می‌شود.

نوزدهمین دوره کارگاه کتابداری با عنوان «کتابداری کودک و ترویج خواندن ویژه کتابداران، مربیان و والدین علاقمند به ادبیات و کتاب کودک آماده پذیرایی از علاقمندان است.

شرکت کنندگان در این کارگاه از خانه کتابدار، انجمن ترویج علم ایران و انجمن کتابداری ایران گواهی نامه دریافت خواهند کرد.

این کارگاه از هفته اول تیر تا هفته اول مهرماه سال ۱۴۰۱ به صورت مجازی برگزار می‌شود.