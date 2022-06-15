به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اندوسکوپ دستگاهی است که توسط آن پزشک متخصص می‌تواند داخل بخش‌های مختلف بدن را مشاهده و جراحی‌هایی را انجام دهد. به‌طورکلی اندوسکوپ‌ها به دو نوع انعطاف‌پذیر و ریجید تقسیم می‌شوند.

دستگاه اندوسکوپی انعطاف‌پذیر شامل یک لوله قابل‌انعطاف است و در سری که وارد بدن می‌شود دارای عدسی است. این عدسی داخلی نامیده می‌شود و تصویر داخل بدن را توسط یک کابل فیبر نوری قابل‌انعطاف به عدسی خارجی منتقل می‌کند.

اندوسکوپ‌های انعطاف‌پذیر ازجمله تجهیزات پیشرفته پزشکی هستند که تنها تعداد معدودی از کشورها، قادر به تولید آن هستند. نیاز پزشکان متخصص به این محصول پیشرفته در زمینه‌های مختلف، فراوان است.

در سفر استانی سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری به استان خراسان رضوی، از طرح کلان ملی اندوسکوپ‌های انعطاف‌پذیر یک شرکت دانش بنیان با حمایت مرکز طرح‌های کلان ملی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رونمایی شد.

این طرح کلان ملی، با هدف احصاء دانش و فناوری طراحی و ساخت اندوسکوپ‌های انعطاف‌پذیر اجرا شده است. از اهداف این طرح می‌توان به بومی‌سازی محصول، برطرف کردن نیاز کشور از نظر تأمین انواع اندوسکوپ‌های پزشکی، اشتغال‌زایی مولد، جلوگیری از خروج ارز، ارزآوری و موارد بسیار دیگر اشاره کرد.

برای اینکه بدن شکافته نشود و مورد جراحی قرار نگیرد خیلی از نمونه‌برداری‌ها و جراحی‌ها به‌صورت عمل‌های کم تهاجمی انجام می‌شود، یکی از وسایل کاربردی برای انجام عمل‌های کم تهاجمی استفاده از اندوسکوپ‌های انعطاف‌پذیر است که از طریق مجاری طبیعی بدن وارد شده و نمونه‌برداری، معاینه یا جراحی انجام می‌شود.

این تجهیزات کار را برای پزشک و بیمار ساده‌تر می‌کند و دوره نقاهت را نیز کاهش می‌دهد. اندوسکوپ‌های انعطاف‌پذیر بسیار گران هستند و استهلاک بالایی دارند، بنابراین خدمات پس از فروش مناسب برای این تجهیزات از موضوعات مهمی است که نمونه‌های خارجی فاقد این موضوع هستند.

محصولات این طرح، تجهیزات پیشرفته پزشکی شامل گاستروسکوپ، کلونوسکوپ، سیستوسکوپ، برونکوسکوپ و دو مدل واحد کنترل و پردازش تصویر هستند. این تجهیزات تمامی استانداردهای بین‌المللی مربوطه را دریافت کرده و تست‌های بالینی را با موفقیت پشت سر گذاشته‌اند. همچنین، پروانه تولید این محصولات در اسفند ۱۴۰۰ توسط اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی صادر شده است.

بیش از ۹۰ درصد قطعات این محصول با کیفیت و فناوری بالا بومی‌سازی شده است و قیمت پایین‌تری نسبت به نمونه‌های خارجی دارد. این طرح کلان ملی در حال حاضر برای ۱۰ نفر نیروی متخصص اشتغال ایجاد کرده است اما برای تولید انبوه اندوسکوپ‌های انعطاف‌پذیر به حدود ۵۰ نفر به‌طور مستقیم نیاز است.

طبق آمار گمرک به‌طور متوسط ۵۰۰ دستگاه در سال وارد کشور می‌شود، برنامه این طرح کلان ملی در فاز اول پوشش نیمی از بازار داخل است و در فازهای بعدی با تحقیق و توسعه، صادرات و پوشش کل بازار نیز انجام می‌شود.

تولید انبوه اندوسکوپ‌های انعطاف‌پذیر حداکثر تا ۶ ماه دیگر تحقق می‌یابد و با توجه به این‌که در ۵ سال گذشته، حدود ۱۰ میلیون دلار در سال هزینه خرید این تجهیز بوده، با بومی‌سازی آن صرفه‌جویی ارزی بزرگی رخ می‌دهد.

در شرکت تولید کننده اندوسکوپ‌های انعطاف‌پذیر، طرح ملی قیچی جراحی دوقطبی نیز در مرحله اجرایی قرار دارد. این محصول ایران‌ساخت با حمایت مرکز طرح‌های کلان ملی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به مرحله اجرا رسید.