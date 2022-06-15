مصوبه افزایش ظرفیت دندانپزشکی با نظر وزارت بهداشت مغایرت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر ابوالفضل باقری فرد با بیان این مطلب، گفت: مصوبه روز گذشته ستاد راهبردی نقشه جامع علمی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص افزایش ظرفیت دندانپزشکی، مغایر با نظر کارشناسی و توان و ظرفیت زیرساختی وزارت بهداشت است.

وی افزود: بر اساس قانون، مصوبات ستاد راهبردی نقشه جامع علمی کشور باید در صحن اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی و با حضور ریاست شورا که رئیس جمهور است مطرح و تصویب شود.

باقری فرد گفت: پذیرش دانشجو بدون در نظر گرفتن الزامات آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و رفاهی باعث افت کیفیت علوم پزشکی و صدمه به سلامت مردم خواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر ۱۶ هزار دانشجوی دندانپزشکی در مقاطع مختلف تحصیلی در کشور داریم که در برخی دانشگاه ها، تجهیزات و فضاهای مناسب آموزشی را در اختیار ندارند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت تاکید کرد: تاکید می کنیم دسترسی عادلانه به خدمات پزشکی و دندانپزشکی علاوه بر تعداد مناسب کادر سلامت، نیاز به بومی گزینی و ماندگاری پزشکان و دندانپزشکان و پوشش مناسب خدمات بیمه همگانی دارد.

باقری فرد با بیان اینکه رشته دندانپزشکی اصول مهم علمی و پذیرفته شده جهانی دارد، افزود: در این رشته هر چقدر به موضوع درمان بپردازیم، بیماری های دهان و دندان افزایش می یابد زیرا پیشگیری و بهداشت تضعیف می‌شود.