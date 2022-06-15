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۲۵ خرداد ۱۴۰۱، ۱۲:۳۱

معاون سایپا اعلام کرد؛

انجام بیش از ۱۴ پروژه دانش محور در راستای بهبود کیفیت محصولات

انجام بیش از ۱۴ پروژه دانش محور در راستای بهبود کیفیت محصولات

معاون سایپا گفت: به دنبال چابک سازی واحدهای ستادی و تقویت واحدهای تولیدی، مهندسی و کیفیت با هدف افزایش بهره وری و تولید و ... در مدت زمان ۵ ماهه، نتایج بسیار مطلوبی به دست آمد.

مهدی پازوکی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سایپا با تکیه بر توان متخصصان و کارشناسان خود و بهره گیری از دانش نخبگان و سرمایه‌های گران قدر نیروی انسانی توانست در مدت ۵ ماه حضور تیم جدید مدیریتی، بیش از ۱۴ پروژه اصلی و دانش محور را برای بهبود و افزایش کیفیت محصولات جاری خود، کاهش هزینه‌های تولید و جلب رضایت مشتریان به مرحله اجرا برساند.

وی افزود: این پروژه‌ها در راستای شاخص‌های تعریف شده از سوی مدیریت ارشد گروه و دستورات ابلاغی وزارت صمت در دستیابی به آمار مناسب تولید، کاهش بازکاری ها، افزایش رضایت مندی مشتریان در خدمات و سرویس‌های اولیه و انجام بهبود در شاخص‌های تعریف شده از سوی شرکت‌های بازرسی ناظر بر فعالیت شرکت‌های خودروساز صورت گرفت.

معاون مهندسی سایپا تصریح کرد: در همین خصوص می‌توان به انجام پروژه‌هایی چون کاهش صدای داخل کابین خودروهای گروه سایپا که با همکاری مراکز مهندسی تحقیقاتی سایپا و شرکت‌های دانش بنیان با به کار بردن عایق‌های صوتی صورت گرفت و باعث کاهش صدای داخل کابین خودرو شد و رضایت مندی مشتریان را به همراه داشت.

پازوکی افزود: علاوه بر این، بهبود عملکرد باز و بست شدن درب‌های جانبی محصولات، بهبود عملکرد موتور با استفاده از سیستم‌های جدید توربو شارژ که برای اولین بار در داخل کشور با هدف کاهش مصرف سوخت و توسط نیروهای متخصص و نخبه سایپا محقق شد از دیگر پروژه‌هایی است که در این مدت در سایپا انجام شده است.

وی تاکید کرد: افزایش ظرفیت تولید با استفاده از سیستم‌های ضد خطا و جلوگیری از بازکاری های ناخواسته در خطوط تولید، بهبود عملکرد و کارایی سیستم تهویه مطبوع متناسب با جغرافیای پهناور کشورمان ایران، ارتقای کیفیت و حذف فرصت‌های خرابی در سیستم تعلیق خودروهای جاری، بازطراحی سیستم‌های مکانیزم شیشه بالابر در محصولات منطبق با خودروهای روز دنیا، تولید مواد اولیه فوم صندلی برای اولین بار در کشور و … نمونه‌ای از پروژه‌هایی است که با حضور تیم جدید مدیریتی در سایپا و بهره گیری از توان و دانش متخصصان و نخبگان ایرانی در ۵ ماه گذشته صورت گرفته است.

معاون مهندسی سایپا گفت: روند اصلاح ساختار که با هدف افزایش تولید و ارتقای کیفیت محصولات در سایپا آغاز شده و با بهره گیری از نیروهای متخصص موجود و جذب نیروهای نخبه از دانشگاه‌های مطرح کشور دنبال می‌شود سرمنشا انجام اتفاقات خوبی شده است که به پویاتر شدن بخش‌های مختلف منجر خواهد شد و گروه سایپا این رویه را با هدف افزایش رضایت مندی مشتریان و سهام داران با جدیت ادامه خواهد داد.

کد مطلب 5515109

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