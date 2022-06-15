انجام بیش از ۱۴ پروژه دانش محور در راستای بهبود کیفیت محصولات

مهدی پازوکی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سایپا با تکیه بر توان متخصصان و کارشناسان خود و بهره گیری از دانش نخبگان و سرمایه‌های گران قدر نیروی انسانی توانست در مدت ۵ ماه حضور تیم جدید مدیریتی، بیش از ۱۴ پروژه اصلی و دانش محور را برای بهبود و افزایش کیفیت محصولات جاری خود، کاهش هزینه‌های تولید و جلب رضایت مشتریان به مرحله اجرا برساند.

وی افزود: این پروژه‌ها در راستای شاخص‌های تعریف شده از سوی مدیریت ارشد گروه و دستورات ابلاغی وزارت صمت در دستیابی به آمار مناسب تولید، کاهش بازکاری ها، افزایش رضایت مندی مشتریان در خدمات و سرویس‌های اولیه و انجام بهبود در شاخص‌های تعریف شده از سوی شرکت‌های بازرسی ناظر بر فعالیت شرکت‌های خودروساز صورت گرفت.

معاون مهندسی سایپا تصریح کرد: در همین خصوص می‌توان به انجام پروژه‌هایی چون کاهش صدای داخل کابین خودروهای گروه سایپا که با همکاری مراکز مهندسی تحقیقاتی سایپا و شرکت‌های دانش بنیان با به کار بردن عایق‌های صوتی صورت گرفت و باعث کاهش صدای داخل کابین خودرو شد و رضایت مندی مشتریان را به همراه داشت.

پازوکی افزود: علاوه بر این، بهبود عملکرد باز و بست شدن درب‌های جانبی محصولات، بهبود عملکرد موتور با استفاده از سیستم‌های جدید توربو شارژ که برای اولین بار در داخل کشور با هدف کاهش مصرف سوخت و توسط نیروهای متخصص و نخبه سایپا محقق شد از دیگر پروژه‌هایی است که در این مدت در سایپا انجام شده است.

وی تاکید کرد: افزایش ظرفیت تولید با استفاده از سیستم‌های ضد خطا و جلوگیری از بازکاری های ناخواسته در خطوط تولید، بهبود عملکرد و کارایی سیستم تهویه مطبوع متناسب با جغرافیای پهناور کشورمان ایران، ارتقای کیفیت و حذف فرصت‌های خرابی در سیستم تعلیق خودروهای جاری، بازطراحی سیستم‌های مکانیزم شیشه بالابر در محصولات منطبق با خودروهای روز دنیا، تولید مواد اولیه فوم صندلی برای اولین بار در کشور و … نمونه‌ای از پروژه‌هایی است که با حضور تیم جدید مدیریتی در سایپا و بهره گیری از توان و دانش متخصصان و نخبگان ایرانی در ۵ ماه گذشته صورت گرفته است.

معاون مهندسی سایپا گفت: روند اصلاح ساختار که با هدف افزایش تولید و ارتقای کیفیت محصولات در سایپا آغاز شده و با بهره گیری از نیروهای متخصص موجود و جذب نیروهای نخبه از دانشگاه‌های مطرح کشور دنبال می‌شود سرمنشا انجام اتفاقات خوبی شده است که به پویاتر شدن بخش‌های مختلف منجر خواهد شد و گروه سایپا این رویه را با هدف افزایش رضایت مندی مشتریان و سهام داران با جدیت ادامه خواهد داد.