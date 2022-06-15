به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، «محمد قربانی» افزود: امروز در شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی مصوب شد برای کلزاکاران که محصول خود را به شرکت بازرگانی دولتی تحویل داده‌اند، ۸,۵۰۰ تومان مابه‌التفاوت پرداخت شود.

معاون امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: این اقدام در پی سیاست‌های حمایتی از کشت دانه‌های روغنی در کشور اجرا می‌شود که کشاورزان به کشت این محصول اساسی راغب‌تر شوند.

قربانی گفت: کشاورزانی که پیش از این هر کیلو کلزای خود را ۱۵ هزار تومان به شرکت بازرگانی دولتی فروخته بودند، می‌توانند ۸,۵۰۰ تومان مابه‌التفاوت دریافت کنند.

به گفته وی، این تصمیم در پی اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه انجام می‌شود که کشاورزان با انگیزه بیشتری کشت خود را در سال آینده آغاز کنند.