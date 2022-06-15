برق ۳۰ اداره دولتی و دستگاه اجرایی پرمصرف استان تهران قطع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، "ولی الله ناصری" مجری پاسخگویی بار ادارات شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با اعلام این خبر گفت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران در روزهای اوج مصرف برق در ماه‌های گرم سال، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند نسبت به کاهش مصرف برق در ساعات اداری به میزان حداقل ۳۰ درصد نسبت به مصرف دوره مشابه سال گذشته و در ساعات غیر اداری به میزان ۶۰ درصد مصرف جاری با اولویت خاموش کردن روشنایی غیرضروری و سامانه‌های سرمایشی اقدام کنند.

وی افزود: شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از طریق مرکز پایش خود، مصرف برق ادارات را به صورت هوشمند رصد کرده و در صورت عدم رعایت مدیریت مصرف از سوی ادارات پس از هشدار و اخطار قبلی، نسبت به قطع جریان برق آنها اقدام می‌کند.

ناصری تصریح کرد: بسیاری از ادارات استان، همکاری مناسبی در پاسخگویی بار و رعایت سقف تعیین شده مصرف دارند؛ علاوه بر آن تعدادی از ادارات نیز مولدهای اضطراری خود را در مدار قرار می‌دهند و کمک مضاعفی به شرکت‌های توزیع در دوره اوج مصرف می‌کنند که جا دارد از همه آنها قدردانی شود، ولی اندکی از ادارات به هشدارهای شرکت توزیع نیروی برق استان تهران توجهی نمی‌کنند و با توجه به الزام مدیریت بار جهت حفظ پایداری شبکه، ناچار هستیم برق ادارات مذکور را قطع کنیم.