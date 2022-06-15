دانشگاه بیرجند نیازمند گسترش خوابگاه های متاهلی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد لامعی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست ستاد ساماندهی امور جوانان خراسان جنوبی بیان کرد: علی رغم حضور ۳۹ هزار دانشجو در استان، کانونی برای تجمع جوانان نداریم.

وی ادامه داد: باید کانون تجمع جوانان با اولویت پیگیری شود چراکه در این کانون‌ها می‌توان نسبت به جوان و امیدبخشی مؤثر واقع شویم.

لامعی با اشاره به فرمایشات رهبری پیرامون توجه به جوانان، بیان کرد: مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب به دو واژه «جوان و امید» تاکید دارند که باید برای آن برنامه داشته باشیم.

سرپرست دانشگاه بیرجند بیان کرد: بهترین مکان‌ها برای تبیین و عملیاتی کردن فرامین مقام معظم رهبری دانشگاه‌ها بوده که نیازمند برنامه‌ریزی و استفاده مطلوب هستند.

وی خواستار افزایش مراکز مشاوره جوانان در دانشگاه‌ها شد و گفت: مرکز مشاوره دانشگاه بیرجند از مراکز برتر در کشور است.

لامعی با بیان اینکه تنها ۲۰ واحد خوابگاهی ویژه متأهلین در دانشگاه بیرجند وجود دارد که نیازمند گسترش بوده و واگذاری اعتبارات طرح توازن به دانشگاه‌ها از مهمترین راهکارها است.