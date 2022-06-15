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۲۵ خرداد ۱۴۰۱، ۱۶:۱۲

سرپرست دانشگاه بیرجند بیان کرد؛

دانشگاه بیرجند نیازمند گسترش خوابگاه های متاهلی

دانشگاه بیرجند نیازمند گسترش خوابگاه های متاهلی

بیرجند- سرپرست دانشگاه بیرجند گفت: تنها ۲۰ واحد خوابگاهی ویژه متأهلین در دانشگاه بیرجند وجود دارد که نیازمند گسترش است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد لامعی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست ستاد ساماندهی امور جوانان خراسان جنوبی بیان کرد: علی رغم حضور ۳۹ هزار دانشجو در استان، کانونی برای تجمع جوانان نداریم.

وی ادامه داد: باید کانون تجمع جوانان با اولویت پیگیری شود چراکه در این کانون‌ها می‌توان نسبت به جوان و امیدبخشی مؤثر واقع شویم.

لامعی با اشاره به فرمایشات رهبری پیرامون توجه به جوانان، بیان کرد: مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب به دو واژه «جوان و امید» تاکید دارند که باید برای آن برنامه داشته باشیم.

سرپرست دانشگاه بیرجند بیان کرد: بهترین مکان‌ها برای تبیین و عملیاتی کردن فرامین مقام معظم رهبری دانشگاه‌ها بوده که نیازمند برنامه‌ریزی و استفاده مطلوب هستند.

وی خواستار افزایش مراکز مشاوره جوانان در دانشگاه‌ها شد و گفت: مرکز مشاوره دانشگاه بیرجند از مراکز برتر در کشور است.

لامعی با بیان اینکه تنها ۲۰ واحد خوابگاهی ویژه متأهلین در دانشگاه بیرجند وجود دارد که نیازمند گسترش بوده و واگذاری اعتبارات طرح توازن به دانشگاه‌ها از مهمترین راهکارها است.

کد مطلب 5515419

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