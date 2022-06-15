به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه امروز چهارشنبه طی سخنرانی در نشست هفتگی فراکسیون حزب حاکم عدالت و توسعه در پارلمان این کشور، با انتقاد از رویکرد و اقدامات اخیر یونان در دریای اژه و شرق مدیترانه، گفت: اقدامات یونان تداعی کننده نقش سیاهی لشکر در فیلم‌ ها است.

اردوغان در ادامه اضافه کرد: همانگونه که در طی تاریخ شاهد بوده ایم هم اکنون نیز برخی دولت ها با دست آویز قرار دادن یونان این کشور را علیه ترکیه تحریک می‌ کنند. ما متوجه این مساله هستیم. اما مشکل از اینجا نشات می‌ گیرد که خود یونان متوجه این طرح نشده یا آگاهانه نقش سیاهی‌ لشکر را در طرح مذکور بر عهده گرفته است.

وی با اشاره به مخالفت آنکارا با عضویت سوئد و فنلاند در ناتو به دلیل حمایت این کشورها از گروه تروریستی پ ک ک / ی پ گ، گفت: مادامیکه سوئد و فنلاند اقدامات مشخص و موثری در رابطه با مبارزه با تروریسم به انجام نرسانند، پای تصمیم خود در مساله عضویت آنها در ناتو خواهیم ایستاد.

رئیس جمهور ترکیه در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: شرکت ملی هواپیمای کشورمان در پروازهای بین المللی به جای نام ترکیش ایرلانیز از نام Türk Havayolları استفاده خواهد کرد.

این در حالیست که ساعاتی پیش و مقارن با آغاز نشست ناتو در بروکسل، «ینس استولتنبرگ» دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی «ناتو» در سخنانی در این خصوص اعلام کرده بود: نگرانی های امنیتی آنکارا به ویژه در حوزه مبارزه با تروریسم است. نگرانی های ترکیه در مورد پ ک ک مشروع است. پ ک ک از نظر ناتو، اتحادیه اروپا و همچنین فنلاند و سوئد یک گروه تروریستی است. باید نگرانی های ترکیه را بررسی کرد. پیام‌ هایی مبنی بر اعلام آمادگی این دو کشور برای رفع نگرانی‌ های مذکور ترکیه خرسند کننده است.

استولتنبرگ حل این مسئله در مدت کوتاه را «دشوار» دانست و گفت: در زمینه زمان حل نمی توانیم تاریخ دقیقی را ذکر کنیم. خواستار حل این مسئله پیش از آغاز نشست سران سازمان در ۲۹ و ۳۰ ماه ژوئن در مادرید هستیم.