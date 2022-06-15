دیدار وزرای دفاع استرالیا و ژاپن با موضوع مسائل ایندو- پاسیفیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «ریچارد مارلز» وزیر دفاع و معاون نخست وزیر استرالیا امروز چهارشنبه به منظور «تبادل نظر درباره مسائل امنیتی در منطقه ایندو- پاسیفیک» به توکیو سفر کرد.

بر اساس اعلام خبرگزاری اسپوتنیک، وزیر دفاع و معاون نخست وزیر استرالیا در جریان این سفر با «نوبو کیشی» در توکیو دیدار و گفتگو کرد.

در حالیکه وزیر دفاع استرالیا و وزیر دفاع ژاپن روز یکشنبه در حاشیه نشست امنیتی «شانگری-لا» در سنگاپور نیز دیدار و توافق کرده بودند که «دو کشور با هر گونه تلاش یک‌جانبه برای افزایش تنش ها و تغییر وضعیت دریای چین جنوبی و دریای چین شرقی قاطعانه مخالفت خواهند کرد»، امروز نیز برای بار دوم بر عزم طرفین در این خصوص تأکید کردند.

«نوبو کیشی» وزیر دفاع ژاپن در کنفرانس مطبوعاتی پس از این دیدار به خبرنگاران گفت: در جلسه امروز مباحث جامع و عمیقی درباره مسائل منطقه داشتیم. همانطور که قبلاً گفتم دو طرف مجدداً وضعیت اوکراین را به رسمیت می شناسیم؛ همچنین، با تغییر یکجانبه وضعیت موجود در دریای چین جنوبی و دریای چین شرقی به شدت مخالفیم.

«ریچارد مارلز» وزیر دفاع و معاون نخست وزیر استرالیا نیز تاکید کرد که هر دو دیدار با «نوبو کیشی»، تصویر بسیار مثبتی را از قرابت و عمق همکاری ها میان استرالیا و ژاپن به تصویر می کشد.

وی در این خصوص گفت: واضح است که منطقه ما با پیچیده ترین شرایط راهبردی از زمان پایان جنگ جهانی دوم تا کنون مواجه است؛ آنچه کشورهای منطقه اکنون انجام می دهند، مهم است.