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۲۵ خرداد ۱۴۰۱، ۱۹:۴۳

تنیس روی میز کانتندر کرواسی؛

نوشاد عالمیان به جدول اصلی صعود کرد/ امین احمدیان حذف شد

نوشاد عالمیان به جدول اصلی صعود کرد/ امین احمدیان حذف شد

مسابقات تنیس روی میز کانتندر کرواسی با صعود نوشاد عالمیان به جدول اصلی و کنار رفتن امین احمدیان پیگیری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس روی میز، در ادامه ی مسابقات کانتندر زاگرب ، دو نماینده کشورمان برای راهیابی به جدول اصلی به مصاف حریفانی از اکراین و چین رفتند.

نوشاد عالمیان با پیروزی ۳ بر یک مقابل یاروسلاو از اوکراین توانست به جدول اصلی مسابقات wtt کانتندر زاگرب راه پیدا کند.
گیم اول ۱۱ بر ۶ به سود حریف اکراینی خاتمه یافت اما عالمیان در گیم دوم ۱۶ بر ۱۴، در گیم سوم ۱۱ بر ۵ و در گیم چهارم ۱۴ بر ۱۲ پیروز میدان شد.

همچنین امین احمدیان دیگر ورزشکار کشورمان در این مسابقات، در دیداری سخت در دور چهارم مقدماتی، در مقابل لین شیدونگ حریف قدرتمند چینی با حساب ۳ بر صفر متقبل شکست شد و از راهیابی به مرحله اصلی مسابقات بازماند.

کد مطلب 5515597

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