به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین زاده در گردهمایی رؤسای ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی با بیان اینکه اگر گفتمان یکی شود مسیر هم یکی می‌شود به معرفی چند کتاب مهم از مجموعه بیانات رهبر معظم انقلاب در حوزه فرهنگ با عنوان دغدغه‌های فرهنگی و قرارگاه فرهنگی پرداخت و اظهار کرد: در حاکمیت باید یک محور مشترک در نگاه به فرهنگ داشته باشیم، اینکه گفته می‌شود «هنر برای هنر» حرف بی مبنایی است و خود این حرف یک حرف ایدئولوژی سکولار است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی بیان کرد: نمی‌شود در عالم هنر خنثی بود زیرا فعالیت فرهنگی خنثی وجود ندارد و شخص یا در جبهه حق است و یا به جبهه باطل کمک می‌کند.

وی ضمن توصیه به مطالعه کتاب رستاخیز جان شهید اهل قلم سید مرتضی آوینی افزود: در مقام مجوز دادن موظفیم بر اساس قانون و حداقل‌ها رجوع کنیم ولی در بحثی که بخواهیم جریان سازی کنیم حداکثرها را می‌بینیم هرچند امکانات مادی ما در شهرستانها پایین است، ولی امکانات معنوی سقف ندارد یعنی کانون‌های مساجد، هیئت‌های مذهبی، تشکلهای مردمی که نیاز است، فعال شوند.

حسین زاده ادامه داد: یک مدیر و فعال فرهنگی باید ارتباط و تعامل بالایی با امام جمعه، فرماندار و نمایندگان شهرستان داشته باشد و باید این سه قطب با هم همراه شوند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی بیان کرد: در اوج تحریم‌ها، خلاقیت‌ها شکوفا می‌شود و ما امروز تکنولوژی ساخت واکسن را داریم و مفتخریم که در بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، نشان ملی حماسه ساز فردوسی را به سازنده واکسن برکت اهدا کردیم.

وی افزود: این نشست‌ها فرصت گفت وگوی بی نظیری فراهم می‌کند تا بتوانیم در انتقال تجربیات از آن استفاده بهینه ای داشته باشیم.

حسین زاده ادامه داد: باید واقعیت میدان خودمان را بهتر بشناسیم و با همه مشکلات موجود برای حل مسائل گام برداریم، برهمین اساس انتظاری که از رؤسای ادارات شهرستان‌ها وجود دارد این است که محور هماهنگی جریان فرهنگی هنری استان باشند تا سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و بخش‌های خصوصی متعددی که در حوزه فرهنگ در حال فعالیت هستند با هماهنگی و انسجام بتوانند جبهه‌هایی با حضور عموم مردم و تشکل‌های مردمی درست کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی اظهار کرد: نیروهای شهرستانی باید از فضای کارمندی به یک کارشناس در حوزه‌های مختلف فرهنگی و هنری تبدیل شوند و برای نظریه‌پرداز فرهنگی شدن نیز باید به دریای مطالعه وصل شد.