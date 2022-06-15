سفارت مراکش در تل آویو شروع به کار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه عبری زبان کان اعلام کرد که مراکش به زودی در جریان سفر «ناصر بوریطه»، وزیر خارجه این کشور به فلسطین اشغالی، سفارت خود را افتتاح خواهد کرد.

با وجود آن که چند ماه پیش پادشاه مراکش شخصی را به نام «دیوید گوورین»، به عنوان سفیر اعزامی تل آویو در رباط پذیرفته بود اما افتتاح سفارت مراکش در تل آویو پذیرفته نشده بود. تأخیر در گشایش سفارت مراکش در تل آویو به دلیل موضع صهیونیست‌ها در قبال مناقشه صحرا عنوان شده بود.

مراکش پس از امارات و بحرین با فشار دولت وقت آمریکا به ریاست ترامپ، روابطش با رژیم صهیونیستی را از سر گرفت. پیشتر مراکش در سال ۲۰۰۰ و به دنبال وقوع جنبش فلسطینیان موسوم به «انتفاضه دوم»، روابط با اسرائیل را قطع کرده بود. در همین رابطه، سایت روزنامه عبری زبان اورشلیم پست به نقل از جماله العلوی، سفیر مراکش در واشنگتن، اعلام کرد، بر اساس دستورات محمد ششم، پادشاه مراکش تصمیم گرفته شد روابط دیپلماتیک با اسرائیل از سر گرفته شود و فصل جدیدی در روابط دوجانبه گشوده شود.

مردم مغرب پیشتر با برگزاری تظاهرات گسترده در نقاط مختلف این کشور مخالفت قاطعانه خود با اقدام دولت رباط در عادی سازی روابط با صهیونیست‌ها را اعلام کرده بودند. در آن زمان همچنین «منصور عبدالعزیز» نماینده پارلمان الجزایر از اقدام مغرب در عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی به شدت انتقاد کرد و گفت: عادی‌سازی روابط مراکش با رژیم صهیونیستی خیانت به فلسطین است. وی افزود: توافق عادی سازی با رژیم صهیونیستی به منزله قمار با مسأله فلسطین در قبال به رسمیت شناخته شدن حاکمیت مغرب بر صحرای غربی است. عبدالعزیز تاکید کرد که ملت مغرب مخالف عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی است، اما دولت این کشور می‌خواهد فلسطین را در ازای صحرای غربی بفروشد.