تل آویو حاکمیت مراکش بر صحرای غربی را به رسمیت شناخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دفتر نخست وزیری رژیم صهیویستی اعلام کرد که تل آویو حاکمیت مراکش بر سرزمین مورد مناقشه صحرای غربی را به رسمیت شناخته و در حال بررسی افتتاح کنسولگری در آنجا است.

این اطلاعیه بیانیه گذشته کاخ سلطنتی مراکش را تأیید کرد که در آن موضع تل آویو در نامه‌ای از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل به محمد ششم، پادشاه این کشور بیان شده است.

در این بیانیه آمده است که اسرائیل در حال بررسی افتتاح کنسولگری در دخلا است.

مراکش صحرای غربی را قلمرو خود می‌داند، اما جبهه پولیساریو مورد حمایت الجزایر خواهان یک کشور مستقل در آنجا است. در سال ۲۰۲۰، رئیس جمهور وقت ایالات متحده، «دونالد ترامپ»، ادعای مراکش بر این سرزمین را در ازای ازسرگیری روابط دیپلماتیک مراکش با اسرائیل به رسمیت شناخت.

در بیانیه کاخ سلطنتی مراکش به نقل از این نامه آمده است که موضع اسرائیل «به سازمان ملل، سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ارسال خواهد شد.»

بیست و هشت کشور دیگر - عمدتاً آفریقایی و عربی - کنسولگری در دخلا یا شهر لایونه افتتاح کرده اند.

یک مقام ارشد دولت مراکش به رویترز گفت که موضع اسرائیل در صحرای غربی «روشن» بود و به شتاب به نفع مراکش می‌افزاید، زیرا واشنگتن و مادرید، علاوه بر دیگر پایتخت‌های اروپایی، از طرح اسرائیل برای این سرزمین حمایت کردند. وی افزود که به رسمیت شناختن اصول مراکش از سوی تل آویو، تأثیری بر دفاع از راه حل دو کشوری برای مناقشه اسرائیل و فلسطین از سوی مراکش نخواهد گذاشت.

این مقام مراکشی در عین حال گفت که مراکش انتظار دارد این تصمیم باعث تشویق سرمایه گذاری اسرائیل در این سرزمین شود. همچنین پیشتر به عنوان نشانه‌ای از گرم شدن روابط، ارتش اسرائیل اوایل روز دوشنبه یک سرهنگ را به عنوان وابسته دفاعی در مراکش منصوب کرده بود.

از زمان از سرگیری روابط، مراکش و اسرائیل قراردادهای همکاری از جمله یک پیمان دفاعی امضا کرده اند.

الی کوهن، وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی نیز گفت که این اعلامیه نخست وزیر درباره به رسمیت شناختن حاکمیت مراکش در صحرای غربی، «به تقویت روابط بین کشورها و بین مردم و ادامه همکاری برای تعمیق صلح و ثبات منطقه ای» منجر خواهد شد.

مراکش پس از امارات و بحرین با فشار دولت وقت آمریکا به ریاست ترامپ، روابطش با رژیم صهیونیستی را از سر گرفت. پیشتر مراکش در سال ۲۰۰۰ و به دنبال وقوع جنبش فلسطینیان موسوم به «انتفاضه دوم»، روابط با اسرائیل را قطع کرده بود. در همین رابطه، سایت روزنامه عبری زبان اورشلیم پست به نقل از جماله العلوی، سفیر مراکش در واشنگتن، اعلام کرد، بر اساس دستورات محمد ششم، پادشاه مراکش تصمیم گرفته شد روابط دیپلماتیک با اسرائیل از سر گرفته شود و فصل جدیدی در روابط دوجانبه گشوده شود.

مردم مراکش پیشتر با برگزاری تظاهرات گسترده در نقاط مختلف این کشور مخالفت قاطعانه خود با اقدام دولت رباط در عادی سازی روابط با صهیونیست‌ها را اعلام کرده بودند. در آن زمان همچنین «منصور عبدالعزیز» نماینده پارلمان الجزایر از اقدام دولت مراکش در عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی به شدت انتقاد کرد و گفت: عادی‌سازی روابط مراکش با رژیم صهیونیستی خیانت به فلسطین است. وی افزود: توافق عادی سازی با رژیم صهیونیستی به منزله قمار با مسأله فلسطین در قبال به رسمیت شناخته شدن حاکمیت مغرب بر صحرای غربی است. عبدالعزیز تاکید کرد که ملت مغرب مخالف عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی است، اما دولت این کشور می‌خواهد فلسطین را در ازای صحرای غربی بفروشد.