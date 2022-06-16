رضا احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیماری زغالی، سوسک چوب خوار و لورانتوس بلای جان درختان کهنسال بلوط در عرصه‌های جنگلی زاگرس شده است.

وی عنوان کرد: با طرح‌های ابتکاری سازمان جنگل‌ها قرار است با توسعه جنگل کاری در سطح وسیع هدف گزاری کرده در ۱۰ سال آینده در هر هکتار صد اصله نهال که به مرحله‌ای برسند که دیگر از امراض محفوظ باشند، کاشته شود.

احمدی با اشاره به اینکه بیش از ۱۵۰ هزار هکتار از عرصه‌های جنگلی استان آلوده به امراض هستند، گفت: با مشارکت سازمان‌های مردم نهاد موسوم به گروه‌های دوستدار طبیعت و اقدامات منابع طبیعی و آبخیزداری استان پنجاه هزار هکتار از اراضی آلوده پاکسازی شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری ایلام افزود: در نهالستان سردسیری ایوان غرب بیش از ۱۶ میلیون اصله نهال تولید شده که علاوه بر ایلام، نهال بیش از ۱۱ استان دیگر را هم تا حدودی تأمین کرده است.

وی یادآور شد: مساحت استان ایلام بیش از دو میلیون هکتار دارد که بخش و سهم عمده‌ای آن منابع طبیعی است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری ایلام اضافه کرد: بر اساس امار اسناد و مدارک ۸۹ درصد یعنی حدود یک میلیون و ۷۶٠ هزار هکتار از سطح استان ملی است که بخش عمده از آن جنگل‌ها به میزان ۶۴٠ هزار هکتار و مراتع و بیابان‌ها نیز یک میلیون و ۱۴۶ هزار هکتار است.