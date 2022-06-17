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۲۷ خرداد ۱۴۰۱، ۱۲:۲۲

پس از شدت گرفتن حملات علیه مسلمانان در هند صورت گرفت؛

درخواست الازهر برای مقابله با اسلام‌ستیزی در جهان

درخواست الازهر برای مقابله با اسلام‌ستیزی در جهان

پس از شدت گرفتن حملات علیه مسلمانان در هند، الازهر مصر از سازمان ملل خواست برای جلوگیری از اسلام ستیزی در جهان تدابیری را اتخاذ کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القاهره ۲۴، مرکز دینی و علمی الازهر، اقدامات خشونت آمیز علیه مسلمانان در هندوستان از جمله بازداشت جوانان و ضرب و شتم آنها از سوی نیروهای امنیتی و تخریب منازل معترضان به اهانت به پیامبر را محکوم کرده و آن را اقدامی وحشیانه و غیر اخلاقی خواند که منشورهای حقوق بشر را زیر پا گذاشته است.

الازهر با اشاره به اینکه تمام قوانینی که توهین به اعتقادات و مقدسات مذهبی را جرم به شمار می‌آورد، مورد تمسخر قرار گرفته است، هشدار داد که ادامه اقدامات غیرانسانی علیه مسلمانان، به تنش‌ها، تعصبات و تنفر بیشتر دامن زده و تنها به ریختن خون افراد بی‌گناه منجر خواهد شد.

الازهر از جامعه بین‌المللی و سازمان ملل خواست برای جلوگیری از هرگونه تخلفی که ممکن است به تحریک احساسات مسلمانان هند منجر شود، اقدامات لازم را اتخاذ و در مورد شکنجه مسلمانان و تخریب منازل آنها تحقیق کند و همچنین به منظور ارائه تضمین‌های لازم به مسلمانان برای انجام مراسم مذهبی خود در سراسر هند و توقف این اعمال نفرت انگیز تلاش نماید.

کد مطلب 5515817

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