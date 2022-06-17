به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القاهره ۲۴، مرکز دینی و علمی الازهر، اقدامات خشونت آمیز علیه مسلمانان در هندوستان از جمله بازداشت جوانان و ضرب و شتم آنها از سوی نیروهای امنیتی و تخریب منازل معترضان به اهانت به پیامبر را محکوم کرده و آن را اقدامی وحشیانه و غیر اخلاقی خواند که منشورهای حقوق بشر را زیر پا گذاشته است.

الازهر با اشاره به اینکه تمام قوانینی که توهین به اعتقادات و مقدسات مذهبی را جرم به شمار می‌آورد، مورد تمسخر قرار گرفته است، هشدار داد که ادامه اقدامات غیرانسانی علیه مسلمانان، به تنش‌ها، تعصبات و تنفر بیشتر دامن زده و تنها به ریختن خون افراد بی‌گناه منجر خواهد شد.

الازهر از جامعه بین‌المللی و سازمان ملل خواست برای جلوگیری از هرگونه تخلفی که ممکن است به تحریک احساسات مسلمانان هند منجر شود، اقدامات لازم را اتخاذ و در مورد شکنجه مسلمانان و تخریب منازل آنها تحقیق کند و همچنین به منظور ارائه تضمین‌های لازم به مسلمانان برای انجام مراسم مذهبی خود در سراسر هند و توقف این اعمال نفرت انگیز تلاش نماید.