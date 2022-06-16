پیش فروش بلیت قطار برای سفرهای تابستانی در هرمزگان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید گوگوچانی بیان داشت: از ساعت ۸ صبح امروز ۲۶ خردادماه افراد برای خریداری بلیت در تمام مسیرها میتوانند به آژانسهای مسافری مراجعه کنند.
وی بیان داشت: پیش فروش بلیت قطارهای مسافری برای بازه زمانی یکم تیرماه تا ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۱ است. برای بازه زمانی یکم تیر تا ۱۰ شهریورماه است.
مدیرکل راه آهن هرمزگان اظهارداشت: هموطنان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به صورت شبانه روزی با سامانه اطلاع رسانی راه آهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند یا به پایگاه اینترنتی www.rai.ir مراجعه کنند.
روزانه سه رام قطار از بندرعباس به مقصد تهران و مشهد رفت و آمد میکنند و یک رام قطار نیز یک روز در میان مسافران را از بندرعباس به مقصد اصفهان جابه جا میکند.
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