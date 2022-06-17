چهاردهمین دوره ارتقاء قاریان ممتاز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، افتتاحیه و اولین جلسه از چهاردهمین دوره ارتقا قاریان ممتاز قرآن کریم، باحضور تعدادی از قاریان و مشارکت برخط و تصویری تعداد دیگری از قراء ممتاز سراسر کشور، در تهران، مجتمع امام خمینی (ره)، سالن همایش کوثر برگزار شد.



در ابتدای این جلسه، مسعود سیاف زاده، حافظ کل و قاری ممتاز تهرانی آیاتی از سوره کهف را تلاوت کرد. در ادامه برنامه، محمدتقی میرزاجانی، معاون اجرایی شورای عالی قرآن، ضمن خیرمقدم به اعضا گفت: در این دوره، پس از فراخوانی که منتشر شد، درخواست عضویت حدود صد نفر از قاریان ممتاز از استان‌های مختلف پذیرفته شد و ان شاءالله در ٢٠ جلسه دو ساعته ای که تا اسفندماه سال جاری ادامه خواهد داشت درخدمت ایشان خواهیم بود.



میرزاجانی افزود: موضوع مهم مهندسی تلاوت که در طلیعه ماه رمضان مورد تاکید رهبر معظم انقلاب هم قرار گرفت، همچنین اصول وقف و ابتدا و مفاهیم آیات، دو محور اصلی جلسات ارتقا در سال ١۴٠١ خواهد بود که باحضور اساتید برجسته قرائت از جمله حمیدرضا مستفید و محمدحسین سعیدیان تبیین خواهد شد.



وی با بیان این که در هر جلسه و در پایان دوره، قاریان منتخب معرفی خواهند شد، از درنظر گرفتن تشویق‌هایی برای برگزیدگان از جمله اعزام تبلیغی خارج از کشور خبر داد.



معاون اجرایی شورای عالی قرآن گفت: در هفته آینده ششمین دوره ارتقا دعاخوانان ممتاز کشور و چهارمین دوره آموزش غیرحضوری قاریان ممتاز هم آغاز به کار خواهد کرد و مجموعاً حدود دویست نفر از ممتازین این عرصه تحت پوشش آموزش‌های تخصصی قرار خواهند گرفت.



وی ضمن قدردانی از تلاش‌های حوزه آموزش شورای عالی قرآن، مشارکت مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه را یکی از نقاط مثبت دوره‌های آموزش و ارتقا قاریان و دعاخوانان در سال جاری دانست و از همراهی ایشان تشکر کرد.



در ادامه این جلسه که با دبیری حمید رحیمی، قاری پیشکسوت قرآن کریم همراه بود، سیدعلی سرابی، قائم مقام شورای عالی قرآن طی سخنانی با مؤثر قلمداد کردن دوره‌های ارتقا شورای عالی قرآن که ثمرات زیادی را از دهه‌های گذشته تاکنون به همراه داشته است، موضوع مهندسی تلاوت را از مباحث مهم و کلیدی هنر تلاوت برشمرد و تاکید و تحلیل اخیر رهبر معظم انقلاب در این موضوع را نقطه عطفی برای جامعه قاریان دانست و گفت: در جلسات ارتقا با تمرکز روی این مسأله بنا داریم با حضور اساتید مبرز و مشارکت قاریان عزیز، با طرح مباحث کارشناسی دوطرفه بتوانیم به نتایج علمی و عملی قابل قبولی ذیل این موضوع برسیم.



بنا به این گزارش، پس از آئین افتتاحیه، اولین جلسه ارتقا در دوره چهاردهم با موضوع اصول وقف و ابتدا و مفاهیم آیات با سخنان حمیدرضا مستفید، استاد و داور بین المللی قرآن کریم و مشارکت قاریان آغاز شد.



در ادامه، محمدحسین سعیدیان، استاد پیشکسوت و قاری بین المللی قرآن به نقد و تحلیل تلاوت رمضان خلیلی از تهران و مهدی تقی پور از شهر مقدس قم با رویکرد مهندسی تلاوت پرداخت.



در این جلسه ارتقا، تلاوت رمضان خلیلی با کسب نصاب لازم به عنوان تلاوت منتخب معرفی شد.