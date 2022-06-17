کمبود ویتامین D می تواند منجر به زوال عقل شود

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ساینس دیلی، تحقیقات ژنتیکی جدید محققان دانشگاه ساوت استرالیا ارتباط مستقیم بین زوال عقل و کمبود ویتامین D را نشان می‌دهد.

این مطالعه با بررسی ارتباط بین ویتامین D، خطر زوال عقل و سکته مغزی را نشان داد:

• سطوح پایین ویتامین D با حجم کمتر مغز و افزایش خطر زوال عقل و سکته مرتبط بود.

• تجزیه و تحلیل‌های ژنتیکی از اثر کمبود ویتامین D و زوال عقل پشتیبانی می‌کند.

• در برخی از جمعیت‌ها تا ۱۷ درصد از موارد زوال عقل ممکن است با افزایش سطح طبیعی ویتامینD در همه افراد قابل پیشگیری باشد.

زوال عقل یک سندرم مزمن یا پیشرونده است که منجر به زوال عملکرد شناختی می‌شود. در سراسر جهان، بیش از ۵۵ میلیون نفر مبتلا به زوال عقل هستند که هر ساله ۱۰ میلیون مورد جدید تشخیص داده می‌شود.

در این مطالعه، داده‌های ۲۹۴,۵۱۴ شرکت‌کننده تجزیه و تحلیل شد و تأثیر سطوح پایین ویتامین دی (۲۵ نانومول در لیتر) و خطر زوال عقل و سکته مغزی بررسی شد.

پروفسور «الینا هیپونن»، محقق ارشد، می‌گوید: «این یافته‌ها برای پیشگیری از زوال عقل و درک نیاز به از بین بردن کمبود ویتامین D مهم هستند.»

پروفسور هیپونن می‌گوید: «ویتامین D یک پیش ساز هورمونی است که به طور فزاینده ای برای تأثیرات گسترده، از جمله بر سلامت مغز شناخته می‌شود.»

وی در ادامه افزود: «مطالعه ما اولین مطالعه‌ای است که با استفاده از تجزیه و تحلیل‌های ژنتیکی قوی در میان جمعیت زیادی، تأثیر سطوح بسیار پایین ویتامین D را بر خطرات زوال عقل و سکته مغزی بررسی می‌کند.»

این یافته‌ها با توجه به شیوع بالای زوال عقل در سراسر جهان بسیار قابل توجه است.

برای افرادی که به هر دلیلی ممکن است ویتامین D کافی از نور خورشید دریافت نکنند، اصلاح رژیم غذایی ممکن است کافی نباشد و ممکن است به مکمل نیاز باشد.

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