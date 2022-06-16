ضرورت جذب نگاه حمایتی دولت به کشاورز گیلانی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صفری عصر پنج شنبه در همایش اشکور در مسیر توسعه، گفت: منطقه اشکور با توجه به نزدیکی با دیلمان دارد صاحب تمدن است.

نماینده رودسر و املش در مجلس با بیان اینکه این شهرستان قطب تولید در زمینه فندق و گل گاوزبان است، گفت: باید نگاه دولت را معطوف به این مناطق از نظر صنایع دستی، آداب، اقلیم و منابع طبیعی کنیم.

حجت الاسلام صفری با اشاره به اینکه چانه زنی‌های زیادی در دولت در زمینه منابع طبیعی زده شد، تصریح کرد: هرچند دولت نگاه مثبتی به این مناطق داشته است اما مقدار کاری که در این شهرستان شده قانع کننده نبوده است.

وی به حوزه منابع طبیعی اشاره کرد و افزود: باید نگاه همزمان حفظ اراضی ملی و توسعه‌ای داشته باشیم و نباید نگاه پلیسی برخی نهاد اعمال شود.

نماینده رودسر و املش در مجلس با تاکید بر حمایت از بخش خصوصی و سرمایه گذاران، تصریح کرد: بسیاری از سرمایه گذاران جرأت ریسک کردن و سرمایه گذاری در گیلان را ندارند.

حجت الاسلام صفری با اشاره به اینکه چتر حمایتی دولت از کشاورز بسیار کم رنگ است، اضافه کرد: حمایت حداقلی از کشاورز می‌شود در حالی که باید این نگاه در گیلان تغییر کند.

وی با اشاره به اینکه ۸۵ در صد فندق گیلان در اشکور تأمین می‌شود، افزود: متأسفانه هنوز استعدادهای این منطقه شناسایی نشده و دولت باید نگاه حمایتی خود را به این منطقه داشته باشد.