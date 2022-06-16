زیرساخت های لازم برای بهره گیری از پتانسیل اشکور فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی عصر پنج شنبه در همایش اشکور در مسیر توسعه گفت: مزیت و استعدادهای اشکور در بخشهای اقتصاد گردشگری و کشاورزی است که باید زیر ساختهای آن را فراهم کرد.
عباسی با تأکید بر تلاش مضاعف برای ارتقای زیرساختها به راه کلاچای- رحیم آباد- قزوین اشاره کرد و افزود: تلاش میکنیم برای ۷۲ کیلومتر سهم گیلان اعتبارات کافی ملی دریافت کنیم.
استاندار گیلان با اشاره به استفاده بومی از زمینهای پدری برای ساخت ساز، گفت: ضمن حفظ بافت روستایی و بومی بودن آن بومیان منطقه میتوانند در زمین اجدادی خود داخل طرح ساخت و ساز انجام دهند و از امکانات خدماتی بهره مند شوند.
عباسی همچنین تصریح کرد: این شرایط برای افراد بومی صدق خواهد کرد نه اینکه افراد غیر بومی به اسم بومیها پروانه دریافت کنند و ساخت ساز کنند.
وی به توزیع عادلانه یارانه اشاره کرد و افزود: گرچه در ابتدا مشکلاتی در این زمینه وجود دارد اما به شکوفایی اقتصاد کمک کرده و تولید کننده و مصرف کننده یارانه تعلق میگیرد.
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