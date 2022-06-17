توقعات عجیب و غریب در ودیعه و اجاره بها غیر قابل پذیرش است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدجواد حاج علی‌اکبری خطیب نماز جمعه تهران در سخنرانی خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته تهران (۲۷ خرداد ماه) که در محل دانشگاه تهران برگزار شد، ضمن دعوت خود و نمازگزاران به تقوای الهی، اظهار داشت: یکی از مصادیق ویژه تقوا، تقوایی تبیین است. یکی از مهمترین ویژگی‌های جامعه و امت اسلامی و جامعه انقلابی نیز شایعه ناپذیری است.

وی عنوان کرد: در برابر جریان شایعه ساز دشمنان اسلام به دلیل داشتن روحیه تبیین و عمل به فرمایش خدا، تبیین همیشه پیش رونده و حفظ کننده است. در این ایام که انبوه اطلاعات بی حد و مرز به سر مردم می‌بارد مخصوصاً در فضای مجازی که بخشی از حقیقت دنیای ما است، زیست بشری انسان معاصر تحت تأثیر این محیط قرار گرفته که منافع و آسیب‌ها آن بیشمار است و فرصت‌های زیادی برای اغواگری و وسوسه فراهم می‌کند.

خطیب نماز جمعه تهران با تاکید بر اینکه جامعه مؤمن باید به تسلط بر فضای مجازی مسلط شود گفت: در عمل به فرمان پروردگار راهی جز تبیین ندارد. زمینه ساز جهاد تبیین فرهنگ عمومی تبیین است. زود باوری، ساده انگاری، ظاهر بینی و شتاب زدگی و تعجیل در قضاوت با خود آگاه و عالم پنداری زمینه‌های خطرناکی است که جامعه را در برابر مخاطرات اخلاقی و امنیتی قرار می‌دهد و فرد مؤمن را گرفتار مصیبت می‌کند.

حجت‌الاسلام حاج علی اکبری افزود: گاهی در فراوانی یک عکس، یک خبر، یک مطلب دلباختگی و قضاوت سریع باعث می‌شود افراد ظاهر بین و سطحی بین با پل ارتباطی به سمت آنچه دشمنان و شیاطین می‌خواهند کشیده می‌شود. اینجاست که فرمان پروردگار مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: انسان زمانی به خودش می‌آید که بازار فرقه سازی ها و بدعت‌ها گرم شده است و راه مقابله با آن این است که مواجهه عاقلانه، متفکرانه، آگاهانه و متعهدانه و هوشمندانه با اخبار داشته باشد. اینها فرمان تبیین است.

خطیب نماز جمعه تهران بیان کرد: آیه مورد نظر حجرات به جوامع خبری بر می‌گردد. اینجا تکلیف تأنی تا مشخص شدن واقعیت است. اهمیت یک خبر بسته به تأثیری که روی فرد، خانواده و جامعه‌اش دارد باید مورد بررسی قرار گیرد به ویژه اگر از منابع ناموثق و شبکه‌های فاسد باشد.

حجت‌الاسلام حاج علی اکبری ادامه داد: درنگ در اخبار حتی از سوی منابع امن هم نیاز به بررسی دارد. اگر از شبکه‌های معاند هم باشد این درنگ باید بیشتر باشد، قرآن عظیم، سران کفر و نفاق را جزو شبکه فاسد معرفی می‌کند. در زمان ما چه فاسقی بالاتر از جریان کفر و استکبار هست؟ وقتی خبری از سمت اینها می‌آید باید درنگ کرد.

وی خاطرنشان کرد: در مواجهه با یک خبر، اول باید از قضاوت خودداری شود و رد و قبولی نداشته باشیم و دوم اینکه به هیچ وجه آن خبر را منتشر نکرد و از انتشار و اشاعه آن خودداری کرد. البته در بعضی موارد قرآن کریم دستور و فرمان به تکذیب داده است.

خطیب نماز جمعه این هفته تهران گفت: مرحله بعدی تحقیق در مورد آن خبر است. اگر به آن خبر اشراف دارید برای آن سند بخواهید و آن را بررسی کنید. اگر موضوع در تخصص شما نیست به متخصص مراجعه کنید و با اهل آن مشورت کنید و بالاخره اگر موضوع مهم و اساسی و مربوط به سرنوشت امت است آن را به ولی امر و امام مسلمین ارجاع دهید که در این حالت جامعه در امن و امان است.

حاج علی اکبری تصریح کرد: امیدوار هستیم خداوند عنایتی کند تا عمل به تبیین صیانت آفرینی را ایجاد کنیم و با عمل به تبیین و تقویت خبری خود و جامعه را در برابر فریبکاری‌ها و تحریف‌های دشمن حفظ کنیم و با روحیه جهادگری و تبیین دشمن در این مسیر ناکام شوند.

وی در خطبه‌های دوم نماز جمعه تهران گفت: قرآن کریم در آیات مربوط به حج خطاب به حجاج گفت «بهترین توشه هر انسان از زندگی جهانی تقوای الهی است» این محدود به حجاج نیست و برای تمام امت اسلام است اما از حجاج به دلیل طلوع نور انتظار بیشتری می‌رود.

خطیب نماز جمعه این هفته تهران ضمن تبریک آغاز دوباره ایام حج و گرامیداشت یاد شهید علم و عرفان شهید چمران افزود: ان شاءالله حج امسال موجب سرافرازی امت اسلام باشد. شهادت شهید چمران انسان ساز و مکتب است.

حاج علی اکبری ضمن اشاره به سالروز تأسیس جهاد سازندگی بیان کرد: آنچه در پیام امام به مناسبت تأسیس جهاد سازندگی بیان شده بخشی از نرم افزاری است که مقام معظم رهبری فرمودند.

وی با اشاره به دستگیری سارقان بانک ملی اضافه کرد: از فرماندهی انتظامی برای دستگیری سارقان بانک ملی صمیمانه تشکر می‌کنیم و امیدواریم با اقدامات پیشگیرانه دیگر شاهد چنین مواردی نباشیم. برای درگذشتگان قطار مشهد- یزد طلب آمرزش و برای بازماندگانشان طلب صبر می‌کنیم. این مسائل نیازمند بررسی فنی هستند و لازم است این موارد با دقت بررسی شوند تا دیگر شاهد تکرار این موارد نباشیم.

خطیب نماز جمعه این هفته تهران در رابطه با مهار کرونا در کشورمان خاطرنشان کرد: این اتفاق مبارک و بزرگی است و پس از فراز و نشیب‌ها، دشواری‌ها و محدودیت‌ها رسیده‌ایم به اینکه در بعضی روزها حتی یک فوتی هم نداریم و این امر یک همایش بزرگ شکرگزاری می‌خواهد.

حاج علی اکبری افزود: این اتفاق بزرگ آن طور که باید و شاید دیده نشد و افرادی که در این اتفاق بزرگ مرهون فداکاری آنها هستیم مورد تقدیر قرار نگرفتند. کرونا عادی نبود و کل دنیا را به چالش کشید و امنیت فکری، اقتصادی، غذایی و سیاسی را در تمام دنیا با خطر روبرو کرد و هیچکس فکر نمی‌کرد چند گرم ویروس حیثیت و توان اقتصادی و نظامی و ساختار بهداشت ابرقدرت‌ها را به چالش بکشد. امروز آمریکا از نظر ابتلاء و فوت در صدر قرار دارند.

وی ادامه داد: بله آنها اصلاً دوست ندارند موفقیت ایران اسلامی به چشم بیاید و لازم است از ولی امر و صاحب عصر برای این موفقیت سپاسگزاری و برای آن شکرگزاری کنیم. لازم است از تدابیر رهبر گرانقدر خود که نقش مثال زدنی داشتند یاد کنیم. نقش ایشان در جریان کرونا و مدیریت آن باید مستقلاً مورد بحث و برسی قرار گیرد.

خطیب نماز جمعه این هفته تهران عنوان کرد: به شکرانه حضرت حق لازم است برای این موفقیت بزرگ سپاسگزاری کنیم. نقش ویژه و ممتاز رهبر حکیم و عالی قدر نقش مثال زدنی است. نقش ایشان باید موضوع بررسی مستقل قرار گیرد. تدابیر، سفارش‌ها، سیره، پشتیبانی، تشکیل ستاد ملی، به میدان آوردن نیروهای مسلح، برگزاری رزمایش بزرگ مواسات و دعوت ایشان از جامعه برای تضرع به خدا و وجود زیرساخت از تدابیر رهبر معظم انقلاب است.

حاج علی اکبری با بیان اینکه وجود زیرساخت شبکه ملی بهداشت در کشور از افتخارات جمهوری اسلامی است، تاکید کرد: پیشرفت‌های علمی شگفت انگیز و وجود شرکت‌های دانش بنیان در این مرحله افتخار آفریدند و از کیت‌های تشخیصی تا تولید واکسن را رقم زدند. همراهی مراکز دین در همه سطوح از مراجع عالی قدر تقلید تا مساجد و مصلی‌ها همه دست به دست هم دادند و در صف اول مراعات بودند، اینها باعث افتخار است. نهاد دین در این امر خوش درخشید و پس از آن همراهی همه مردم یا اکثریت قریب به اتفاق و رزمایش مواسات که در کشور برگزار شد و ما در آن منحصر به فرد بودیم باعث شد کنار هم بایستیم و صمیمانه کنار نیازمندان و بیماران باشیم.

وی ادامه داد: فداکاری و از جان گذشتگی پرستاران و پزشکان خاطرات دفاع مقدس را زنده کرده بود و کم نبودند عزیزانی که خود مبتلا شدند و به شهادت رسیدند.

خطیب نماز جمعه این هفته تهران با بیان اینکه واکسیناسیون عمومی، فراگیر و با کیفیت در حد قابل توجه با همت عزیزان و دولت جدید انجام شد و آثار آن قابل مشاهده است، گفت: بالاتر از همه دعای مؤثر صحیفه و عنایت حضرت ولی عصر (عج) و نکته‌های دیگر این حماسه و موفقیت را رقم زد که باید با جهاد تبیین این حماسه را تبیین کرد تا به درگاه پروردگار شکر به جا آوریم.

حاج علی اکبری خاطرنشان کرد: ما در مبارزه با فساد و جلوه‌های آن، بسیاری از مواقع موفق نمی‌شویم و به نتیجه نمی رسیم. سراغ معلول‌ها می‌رویم و از علت غافل می‌شویم. در حالی که اگر ریشه درخت ناپاکی وجود داشته باشد، شاخه‌های آن خود را نشان می‌دهند.

وی اضافه کرد: کمیسیون ماده ۱۰۰ در شهرداری‌ها از این مصادیق است. از سال ۴۵ این ماده کمیسیون وارد قانون شهرداری شده و دایره فعالیت آن به حوزه ساخت و ساز ساختمان و تا تغییر کاربری زمین‌ها بر می‌گردد که حسب ظاهر یک ماده قانونی است اما تخلفاتی در بسیاری محورها صورت می‌گیرد و آن تخلفات در این کمیسیون مطرح می‌شود و بیش از نیمی از پرونده‌ها با جریمه مالی بسته می‌شوند.

خطیب نماز جمعه تهران تصریح کرد: آقایی که در کاربری زمین و اضافه بنا و… تخلف می‌کند جریمه می‌شود و حواسش نیست این پول چقدر کثیف و بی برکت است و روی چرخه مدیریت شهری اثر می‌گذارد. افراد متمایل به پول حرام رشوه می‌دهند و اموال خود را وارد چرخه می‌کنند و شهرک‌های کاخ نشین شکل می‌گیرد که مانند خار در چشم مردم و مؤمنین است مانند کاخ‌های اطراف تهران مانند لواسان و… یا حتی در اقصی نقاط کشور.

حاج علی اکبری افزود: پیگیری‌ها در ظاهر قانونی ارسال می‌شود اما به نتیجه و کامیابی نمی‌رسد. این مسأله ریشه دار است. متروپل از این مصیبت است و ریشه در این مسأله دارد. اگر داغدار مصیبت متروپل هستیم از این موضوع نشأت می‌گیرد.

وی بیان کرد: باید به دنبال حل ریشه باشیم. یکی از ریشه‌ها ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ است که باید اصلاح شود و دولت و مجلس و سایر دستگاه‌های عمل گرا با قدرت و قاطعیت وارد عمل شوند. از سال ۹۶ به دنبال اصلاح آن بودند اما محقق نشد.

خطیب نماز جمعه تهران اضافه کرد: نگذارید این موضوع وارد بازی شود و ما از این تریبون پیگیر آن خواهیم بود. حقوق بسیاری در راستای این موضوع در نقاط مختلف کشور در حال تضییع ست.

توقعات عجیب و غریب در ودیعه و اجاره بها غیر قابل پذیرش است

حاج علی اکبری با اشاره به رشد خارج از قاعده اجاره مسکن و ودیعه‌ها و آثار آن بر زندگی مردم گفت: خبر خوبی که شنیدیم این است که بسته مناسب و جدیدی تنظیم شده و قرار است در جلسه سران قوا و ستاد اقتصادی دولت مطرح شود. آرزو داریم این مسأله برطرف شود. توقعات عجیب و غریب در ودیعه و اجاره بها غیر قابل پذیرش است. این پول‌ها تمیز نیست و خرج دوا و درمان می‌شود.

وی ادامه داد: شما فکر می‌کنید در این پول برکت هست؟ املاکی‌ها طرف مستأجران را بگیرند و شفیع نیکو باشند و اجاره را پایین بیاورند. دستگاه قضائی نیز برای حکم دادن در این پرونده‌ها مراعات کنند تا این سختی‌ها بگذرد و روزهای بهتر در پیش باشد.

خطیب نماز جمعه این هفته تهران در پایان اظهار داشت: از دیپلماسی منطقه‌ای فعال از سوی دولت که مورد تاکید مقام معظم رهبری بود و ادامه دارد هم تشکر می‌کنیم. برکات این فعالیت‌ها مشهود است و امیدوار هستیم دنبال شود. در برابر زیاده خواهان هم مذاکره کردن و زیر بار زور نرفتن با قدرت ادامه پیدا کند.