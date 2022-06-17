به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در شورای اداری استان قم با اشاره به حجم بالای کار دستگاه قضائی و پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا افزود: برخی از امکانات دستگاه قضا از جمله ساختمان‌ها و کمبود نیروهای انسانی در شأن مردم نیست و در این حوزه نیاز به همکاری دولت و مجلس داریم.

حجت الاسلام محسنی اژه ای بیان داشت: بودجه عمرانی و جاری قوه قضائیه در سال ۱۴۰۰ از بودجه یک سازمان تابعه یک دستگاه در یک ماه کمتر است و با این شرایط ما توقع داریم خدمات دقیق، سریع به مردم ارائه شود که با این شرایط بسیار سخت است.