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۲۷ خرداد ۱۴۰۱، ۱۱:۳۹

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روایت رئیس قوه قضائیه ازمقایسه بودجه سازمان‌های دولتی ودستگاه قضا

روایت رئیس قوه قضائیه ازمقایسه بودجه سازمان‌های دولتی ودستگاه قضا

قم-رئیس دستگاه قضا گفت: بودجه یک سال قوه قضائیه به اندازه بودجه یک ماه یک دستگاه یا سازمان وابسته به یک وزارتخانه است.

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به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در شورای اداری استان قم با اشاره به حجم بالای کار دستگاه قضائی و پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا افزود: برخی از امکانات دستگاه قضا از جمله ساختمان‌ها و کمبود نیروهای انسانی در شأن مردم نیست و در این حوزه نیاز به همکاری دولت و مجلس داریم.

حجت الاسلام محسنی اژه ای بیان داشت: بودجه عمرانی و جاری قوه قضائیه در سال ۱۴۰۰ از بودجه یک سازمان تابعه یک دستگاه در یک ماه کمتر است و با این شرایط ما توقع داریم خدمات دقیق، سریع به مردم ارائه شود که با این شرایط بسیار سخت است.

کد مطلب 5516434

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