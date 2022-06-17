ترکیب تیم ملی بسکتبال برای پنجره سوم انتخابی جام جهانی مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، با تصمیم کادر فنی تیم ملی بسکتبال، این تیم با ترکیبی چهارده نفره در اردوهای داخلی و برون مرزیِ پیش رو شرکت می کند و بعد از آن با همین ترکیب به قزاقستان و سوریه سفر می کند تا دیدارهای خود در پنجره سوم انتخابی جام جهانی را برابر تیم های ملی این کشورها برگزار کند.

بر این اساس با کنار گذاشتن نوید خواجه زاده، سالار منجی، سینا داوری و مسعود سلیمانی، ترکیب منتخب و چهارده نفره تیم ملی بسکتبال برای اردوها و دیدارهای پیش رو به این شرح معرفی شده است:

سجاد مشایخی، رسول مظفری، بهنام یخچالی، نوید رضایی فر، امیرحسین یازرلو، متین آقاجان پور، سجاد پذیرفته، محمد جمشیدی، آرمان زنگنه، محمد یوسف وند، ارسلان کاظمی، حامد حدادی، محمد حسن زاده و جلال آقامیری

دور جدید تمرینات تیم ملی بسکتبال از یکشنبه آینده آغاز خواهد شد. این تیم اول تیرماه با این ترکیب چهارده نفره راهی صربستان می شود تا طی یک هفته حضور در بلگراد برگزارکننده دو دیدار تدارکاتی باشد.

ملی پوشان بسکتبال پس از پایان کار خود در صربستان راهی آلماتی می شوند تا ۱۰ تیرماه با تیم ملی قزاقستان دیدار کنند. آنها سپس به سوریه سفر می کنند تا ۱۳ تیرماه برابر تیم ملی این کشور به میدان بروند. این دو دیدار در پنجره سوم انتخابی جام جهانی برگزار خواهد شد.

برای هر یک از دو دیدار برابر قزاقستان و سوریه و از میان ترکیب ۱۴ نفره اعزامی، ۱۲ بازیکن معرفی خواهد شد.