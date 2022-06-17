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۲۷ خرداد ۱۴۰۱، ۱۱:۳۳

پیگیری اردوی تیم ملی بسکتبال از یکشنبه آینده

پیگیری اردوی تیم ملی بسکتبال از یکشنبه آینده

اردوی آماده‌سازی تیم ملی بسکتبال برای حضور در پنجره سوم انتخابی جام جهانی از یکشنبه آینده پیگیری خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی آماده سازی تیم ملی بسکتبال روز گذشته و پس از انجام تمرینات نوبت صبح تعطیل شد تا اردونشینان پیش از حضور در آخرین اردوی داخلی خود استراحتی دو روزه داشته باشند.

بر این اساس مرحله جدید تمرینات تیم ملی بسکتبال از یکشنبه آینده آغاز می شود. این مرحله از تمرینات تا اول تیرماه و زمان اعزام به صربستان در تهران دنبال خواهد شد.

شاگردان سعید ارمغانی یک هفته در بلگراد اردوی تمرینی خواهند داشت و پس از برگزاری دو دیدار دوستانه راهی آلماتی می شوند تا در قالب پنجره سوم انتخابی جام جهانی با تیم ملی قزاقستان دیدار کنند. این دیدار 10 تیرماه برگزار خواهد شد.

تیم ملی بسکتبال پس از این دیدار به سوریه سفر می کند تا دیدار برگشت با تیم ملی این کشور در انتخابی جام جهانی را هم برگزار کند. برگزاری این دیدار برای 13 تیرماه پیش بینی شده است.

کد مطلب 5516448

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