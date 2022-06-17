ترافیک در جاده های شمالی/تردد روان در سایر محورها

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد شیرانی، افزود: در محورهای شمالی کشور، ترافیک نیمه سنگین در محور چالوس از مسیر (جنوب به شمال) و در محدوده‌های بیلقان، سرودار و آدران دیده می‌شود. همچنین تردد روان در محورهای هراز، فیروزکوه، آزاد راه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت (به صورت رفت و برگشت) انجام می‌شود.

وی با اشاره به محورهای مسدود شریانی و دارای انسداد فصلی در کشور، گفت: محور ریگان-ایرانشهر در چنین وضعیتی قرار دارد. همچنین محورهای وازک-بلده، هشتگرد- طالقان و لاسم-ارجمند دارای انسداد فصلی هستند.

شیروانی با اشاره به نبود هیچ‌گونه مداخلات جوی در محورهای شمالی گفت: پدیده جوی خاصی در محورهای مواصلاتی کشور دیده نمی‌شود.