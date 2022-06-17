«حکایت تاج و دوات» و «شرط عقل» به رادیو نمایش رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو نمایش، «حکایت تاج و دوات» به نویسندگی عاطفه مکاری و سردبیری مجید نظری نسب در سال ۴۷۵ هجری قمری رخ می‌دهد. در آن زمان ایران با درایت خواجه نظام الملک عصر طلایی را سپری می‌کند اما تشنگان قدرت سعی در عزل و حتی قتل او دارند و نظام الملک مجبور است یکه و تنها توطئه درباریان را خنثی کند.

این نمایش به کارگردانی بهرام سروری نژاد، تهیه کنندگی اشرف السادات اشرف نژاد، افکتوری محمدرضا قبادی فر، صدابرداری جعفر جودتی و با هنرمندی هرمز سیرتی، نازنین مهیمنی، بهرام ابراهیمی، نورالدین جوادیان، فریدون محرابی، ایوب آقاخانی، رویا فلاحی، مروارید کریم پور، سارا فردوسی، کامیار محبی، مهدی نمینی مقدم، شمسی صادقی، امین بختیاری، مسعود زنوزی راد و احمد لشینی از روز شنبه ساعت ۲۲:۳۰ روی آنتن رادیو نمایش می‌رود و ساعت ۱:۳۰ تکرار آن است.

«شرط عقل» نیز داستان مردی را روایت می‌کند که پسری پشت کنکوری به نام بهروز دارد و صاحب سفره خانه‌ای در یکی از مناطق خوش آب و هوای تهران است. او توسط مدیر داخلی اش ترغیب می‌شود که به مشتریان قلیان‌های میوه‌ای عرضه کند و در این بین اتفاقاتی رخ می‌دهد که شنیدنی است.

«شرط عقل» به کارگردانی امیر زنده دلان، نویسندگی علیرضا غنچی فشکی، تهیه کنندگی نوید جولایی، افکتوری نازنین حسن پور، صدابرداری علی حاجی نوروزی و با هنرمندی حمید یزدانی، بهادر ابراهیمی، محمد آقا محمدی، شمسی صادقی، سعید سلطانی، محمد شریفی مقدم، مجتبی طباطبایی، محمدرضا علی، کرامت رودساز و شهریار حمزیان از روز شنبه ساعت ۲:۳۰ دقیقه بامداد روی آنتن رادیو نمایش می‌رود و ساعت ۱۱:۱۵ دقیقه تکرار آن است.